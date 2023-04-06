Ученые обнаружили пробуждение черных дыр, способных уничтожить Солнечную систему: спящие «монстры» все ближе к Земле

Возможно, рано или поздно наука откроет способ видеть черные дыры так, как мы видим простые звезды. Фото: Shutterstock

Космический телескоп Gaia обнаружил две черные дыры буквально (по космическим меркам) в окрестностях Солнца: до одной 1560 световых лет, другая немного подальше, 3800 световых лет.

Самое жуткое: черные дыры «спали» и никак не проявляли себя. Может, такая спит прямо под боком. Черную дыру нельзя увидеть, но обычно их замечают, наблюдая, как они поглощают вещество. Материя на последнем издыхании светится, издает, так сказать, световой крик о помощи прежде, чем навсегда исчезнуть в недрах черной дыры. Именно такие свечения и выдают обычно черные дыры, которые едят и, так сказать, громко чавкают.

А что делать, если дыра в настоящее время не изволит трапезничать? Заслуга космического телескопа в том, что – сумел заметить. Классическим методом: рядом с обеими черными дырами находятся звезды-компаньоны. Телескоп обнаружил некоторое покачивание компаньонов, вызванное тем, что рядом с ними – невидимые черные дыры. Это прекрасный метод, который работает в астрономии уже пару столетий, но в нашем случае он помог буквально увидеть невидимое.

Обе дыры достаточно велики, примерно в десять раз больше Солнца, что придает открытию жуткости. Пока астрономы рассуждают, что такие дыры, видимо, представляют собой новый класс объектов, и собираются даже немного переписать картину звездной эволюции, задумаемся о другом. Совершенно невидимые, огромные объекты, способные уничтожить Землю и даже всю Солнечную систему, расположенные близко к нам и обнаруженные лишь случайно… Это опасно?

Вообще-то да. Свойство черной дыры в том, что она засасывает в себя все, до чего может дотянуться, и никакая сила по определению не может противостоять гравитации дыры. Все, что попадает в дыру, исчезает навсегда. Вообще-то черные дыры очень медленно растворяются, излучая «свет Хокинга», но то, что выходит из дыры, уже не вполне то вещество, которое туда попало. Итак, черные дыры очень опасны.

По причинам, о которых говорилось выше, мы пока обнаруживаем или очень большие черные дыры или те, возле которых случайно есть что-то еще, в нашем случае – звезды-компаньоны. Но дыры могут быть и очень маленькими. Дыра размером с футбольный мяч уничтожит Землю. Ничто не мешает такой дыре образоваться где-то и прилететь к нам, как это делают межзвездные астероиды.

Ряд ученых пытаются объяснить странные явления в истории Земли столкновениями с такими мини-дырами. Например, астероид, погубивший динозавров – черная дыра. И Тунгусский метеорит тоже. Странное нечто с неба, погубившее библейские города Содом и Гоморру. Конечно, такое быть могло. Так, в случае с Тунгусским метеоритом версия про мини-черную дыру, размером буквально несколько миллиметров, многое бы объяснила. Но доказательств, конечно, никаких.

Возможно, рано или поздно наука откроет способ видеть черные дыры так, как мы видим простые звезды. Например, фиксируя пресловутое излучение Хокинга (излучение из недр черной дыры, теоретически предсказанное Стивеном Хокингом и никогда не наблюдавшееся). И может, нас ждет сюрприз – например, антиземля, движущаяся по орбите в противофазу с нами, своего рода планета Нибиру, о которой давно толкуют мистики. А может, обнаружится, что столь малых черных дыр в природе не бывает.