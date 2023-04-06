Майские праздники хотят удлинить. Для этого могут «обрезать» новогодние каникулы

Депутаты предлагают на майские праздники сделать длинные каникулы — с 1 до 9 мая, без перерыва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты предлагают на майские праздники сделать длинные каникулы — с 1 до 9 мая, без перерыва. Но не просто так, добавив лишние выходные. Взамен должны пропорционально сократиться каникулы новогодние. Выходными останутся 1-3 января и 7 января.

С такой — скажем прямо, далеко не новой — инициативой выступила фракция «Новые люди». Законопроект внесен в Госдуму.

В предыдущий раз похожие предложения высказывались — да, вы угадали — в нынешнем январе. И высказываются практически ежегодно с очень похожими аргументами. Главный из них такой: в начале мая самые огородные работы, народ хотя бы спокойно картошку посадит, а в январе люди без толку едят салаты и пьют по домам. Да и тем, у кого личных грядок нет, сподручнее отдохнуть где-нибудь на природе в теплом мае, чем в холодном январе — не у всех же есть деньги на заморские курорты. И производительность труда между майскими праздниками никакая — возмущаются инициаторы нынешнего законопроекта. В этом году, например, выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом четыре рабочих дня, на которые надо вернуться с дачи, и потом опять четыре выходных, с 6 по 9-е. И кто будет о работе в промежутке между двумя волнами праздников думать? У людей головы забиты шашлыками и рассадой!

- По факту сейчас мы отдыхаем в январе и так или иначе в мае. Многие берут отпуск в перерыве между майскими праздниками, а в январе нет особого смысла этого делать — как минимум, тем, кто привязан к саду и огороду. Поэтому, с точки зрения потерь и производительности труда предложение может быть рационально, - считает директор Фонда поддержки и развития социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Аргументы против, впрочем, тоже хорошо известны. Те, кто пьет в январе — будет, скорее всего, пить и в мае. А сторонники активного образа жизни найдут чем и зимой заняться. Можно, например, на лыжах кататься. К тому же в январе у детей школьные каникулы, и если эти дни будут рабочими, у родителей появятся дополнительные проблемы. Что касается производительности труда, то непродолжительный рабочий перерыв между праздниками не очень хорош в любое время года.

Истина, наверное, где-то посередине. Страна у нас большая, интересы всех единообразно учесть очень сложно. Кому-то важнее провести каникулы с детьми в январе, кому-то — вовремя посадить картошку в мае. И в целом дискуссия напоминает споры о том, надо ли переводить стрелки часов весной и летом. Как ни реши вопрос — всегда будут недовольные, зато обсуждение этого дела всегда привлекает внимание. Так что не случайно до реального переноса праздников дело у законодателей уже многие годы не доходит — куда интереснее об этом просто поговорить.