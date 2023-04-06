Шойгу показали линии по сборке авиационных бомб и снарядов

Фото: Министерство обороны РФ

Министр Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. В военном ведомстве сообщили, что на предприятиях региона сегодня осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе «артиллерийские и авиационные боеприпасы».

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры», - комментируют в Минобороны России кадры визита министра на предприятиях ВПК.

Фото: Министерство обороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что на данном предприятии «успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции».

Все вопросы были рассмотрены промышленниками и военными в завершение работы на рабочем совещании.

Фото: Министерство обороны РФ

Шойгу обратил внимание заводчан на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа, который находится на постоянном контроле в Правительстве.

«Снарядного голода» в войсках не будет. Сколько снарядов для танков, пушек, гаубиц, самоходок, «Градов» и «Солнцепеков» надо будет, столько и доставят на передовую.

Фото: Министерство обороны РФ

Напомним, в конце марта Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях, где до конца текущего года производство отдельных образцов продукции решено нарастить в 7-8 раз.

Также в середине марта министр осмотрел в Подмосковье цеха Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где ему показали разработки высокоточных боеприпасов, которых нет ни у одной армии мира.

На кадрах, что распространило военное ведомство можно увидеть фугасные авиационные бомбы (ФАБ) массой от 800 до 3000 килограммов. Такие бомбы способны уничтожать любые железобетонные укрытия даже если они находятся под землей (называются - проникающие). Есть и такие, что могут взрываться над землей и плотно поражать огромные площади осколками. Среди авиационных бомб есть еще: зажигательные, объемно-детонирующие, противолодочные, противотанковые, химические, курящие ядовитого дыма, дымовые, светящие и даже агитационные.