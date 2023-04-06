Почему в России не возникло дефицита техники и мебели? И чем мы за это расплачиваемся

В сфере потребительских товаров бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков. Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Импортозамещение - это замещение одного импорта другим» - такая шутка появилась у экономистов в прошлом году (а может, и раньше). Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Сколько процентов составляет эта доля для разных категорий товаров, подсчитали эксперты компании FinExpertiza. Для этого аналитики изучили данные Росстата по оптовой торговле в стране.

И оказалось, что в 2022 году доля импорта в обороте пищевых продуктов (алкоголь и табак сюда тоже входят) выросла на 4,1%. В электронике – на 4,8%, а в мебели - на целых 13,5%.

- На фоне санкционных ограничений поставки зарубежных товаров резко сократились. Однако в сфере потребительских товаров (еда, электроника и т. п., - Ред.) бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков, - объясняет член совета директоров компании FinExpertiza Агван Микаелян.

А еще в прошлом году поставщики испугались, что с поставками из-за границы будет совсем беда. Поэтому весной и летом резко увеличили закупки за рубежом и затарились про запас - оптовые склады в России до сих пор ломятся от холодильников, телевизоров, ноутбуков и диванов. Отсюда такой большой рост доли импорта в технике, электронике, мебели.

- Важную роль сыграли поставки из «дружественных стран», - продолжает Микаэлян. - В результате массовый потребитель хоть и почувствовал сокращение ассортимента, но привычные для россиян иностранные бренды полностью не исчезли с прилавков. Однако цены на них заметно увеличились. В то же время многие популярные зарубежные товары заменили иностранные же аналоги. Сильнее всего выросла доля китайских производителей.

Где же, спрашивается, импортозамещение? А оно царит на рынке лекарств и в сфере косметики — там доля отечественной продукции категорически выросла. Что касается одежды и обуви, то там соотношение отечественной и зарубежной продукции практически не изменилось. Уж что-что, а шить наши «дружественные страны» очень даже умеют.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля импорта Категория 2021 2022

Продукты питания 14,6% 18,7%

Бытовая техника 27% 28,7%

Электроника 69,2% 74,1%

Мебель 33,8% 47,2%

Фармацевтическая продукция 43,7% 25,7%

Косметика и парфюмерия 37,1% 32,7%

Одежда и обувь 40,2% 40%