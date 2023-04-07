Сдать на пятёрку: как подготовиться к тотальному диктанту

Нынешний диктант – 20-й, юбилейный. Пройдет 8 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешний диктант – 20-й, юбилейный. Пройдет 8 апреля. Текст сочинил писатель из Владивостока Василий Авченко. Это эссе о Владимире Арсеньеве, ученом, путешественнике, исследователе Дальнего Востока, авторе книг. Помните знаменитый фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала», получивший Оскар в 1976 году? Он снят по мотивам произведений Арсеньева.

Для «Комсомолки» тема нынешнего диктанта особенно дорога: минувшей осенью во время экспедиции по сбору материала для книги об Арсеньеве скончался наш главный редактор Владимир Сунгоркин.

Писать диктант будут на шести континентах, в 42 странах. Это разные часовые пояса, поэтому текст разбили на четыре части. Диктовать их будут по очереди в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 (Мск) в прямом эфире онлайн-марафона. Также в программе марафона лекции, гости в студии, викторина, новые знания о языке, культуре, литературе. В Москве диктаторы приступят к чтению текста в 14.00.

Участие в диктанте — бесплатное. Но обязательна предварительная регистрация на сайте totaldict.ru

Можно писать онлайн: дома, в кафе, парке – где угодно, где есть интернет. В личном кабинете в специальном окошке набираешь текст, слушая трансляции марафона, и отправляешь на автопроверку.

Но интересно прийти на одну из многочисленных площадок акции очно. Писать за столом, на бумажном бланке, авторучкой — как в школе. В компании таких же энтузиастов. Проверять очные работы тоже будут вживую, кстати. Выбрать удобную площадку можно на сайте акции. Если повезет, диктовать вам будет кто-то из звезд: Стас Пьеха, Анфиса Чехова, Ксения Раппопорт, Сергей Жигунов, Юлия Меньшова, Яна Чурикова, Светлана Сурганова и др. Будут читать даже космонавт Олег Кононенко (аэропорт «Домодедово») и чрезвычайный и полномочный посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров (Абу-Даби).

КСТАТИ

На официальной страничке во VK выложены записи всех четырех подготовительных онлайн-занятий, которые провел Владимир Пахомов – глава Филологического совета акции. Каждое – это диктант, потом разбор типичных ошибок с повторением правил. Хотя бы пару разборов успеете просмотреть — уже хорошо.

Точно пригодятся правила написания слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания географических названий; пунктуации при вводных словах и словах, не являющихся вводными; обособления приложений.

Запомните слова-подсказки из диктанта (бонус от организаторов): пассионарий, кардинальный, ландшафт, сокровенный, тайга, антипод, браконьер, сызмальства, капитал, периферия, интеллигент.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Пятерка - когда ошибок нет или одна пунктуационная; четверка - 2-4 ошибки, тройка - не более восьми ошибок.

При проверке учитывают все существующие варианты постановки запятых (справочник Розенталя, орфографический ресурс Академос, orfogrammka.ru, gramota.ru вам в помощь), тире или двоеточий в спорных случаях. Это заметно увеличивает шансы на хорошую оценку. А еще проверяющие не «срезают» баллы из-за опечаток.

Сколько двоечников и тем более их имена никогда не говорят, а вот отличников (тех, кто писал очно) всегда чествуют, вручают дипломы и подарки. И, к слову, среди отличников немало таких, кто получил двойку на своем первом тотальном, а потом поднаторел в грамматике.