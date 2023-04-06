Пока США размешают ядерное оружие в других странах, будем и мы: Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз встретились, чтобы обсудить интеграцию Фото: REUTERS

В Москве прошло заседание высшего госсовета Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз встретились, чтобы обсудить интеграцию России и Беларуси.

- Приветствую вас в Москве. Все для вас не чужое – свое. По сути мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Если и будут какие-то вопросы, до сих пор еще не согласованные, хотя я таких не вижу, то мы их согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения, - коротко выступил в самом начале Владимир Владимирович.

Основную речь произнес белорусский лидер. Он напомнил, что восемь тысяч предприятий из обеих стран работают в кооперации. Расчеты по всем стратегически товарам идут в российских рублях. Реализованы 60 общих научных программ.

- Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий, - отметил Лукашенко.

В республику «потоком» пошло оружие с Украины. Но и с этой контрабандой удается бороться.

Ну и создание Союзного государства вышло на финишную прямую.

- На сегодняшний день не в чем упрекнуть правительства. Основные вопросы решены. Остались хвосты – но мы их за весну добьем, - пообещал Александр Григорьевич.

Кстати, перед началом церемонии Лукашенко согласился пообщаться с российскими журналистами. Его спросили о заявлении Макрона, что ни одна страна не должна размещать свое ядерное оружие в другом государстве. Москва и Минск недавно как раз договорились о перемещении тактических атомных ракет в республику.

- Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени буквально свезти в одну кучу и в уничтожить. Вот и всё. А пока мы делаем так, как делают они, - заявил белорусский президент.