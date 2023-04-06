Китай заставляют манипулировать Россией: Европа использует стратегию «хороший и плохой полицейский»

Макрон призвал Си Цзиньпина наладить мирные переговоры между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Нынешний трехдневный государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона проходит на уникальном фоне: во-первых, только недавно председатель КНР Си Цзиньпин переизбрался в третий раз на высший государственный пост, да еще и съездил в Москву, показав, на чьей стороне находится Пекин в противостоянии России с Западом. Во-вторых, вместе с собой французский лидер прихватил в Поднебесную и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Пока визит проходит в рамках протокола, все жмут друг другу руки, улыбаются и подписывают давно согласованные договоры.

Есть и важные достижения в экономическом сотрудничестве. Например, Airbus откроет вторую сборочную линию самолетов на севере КНР и в два раза увеличит мощности по производству лайнеров А320. Намерены Пекин и Париж взаимодействовать и в таких отраслях как атомная энергетика, зеленые технологии и космос, да и по гуманитарным вопросам вроде бы все хорошо.

Вот только повестка визита гораздо шире двустороннего сотрудничества. Не секрет, что Макрон хочет убедить Китай в необходимости отказаться от поддержки России, проводящей спецоперацию на Украине, а фон дер Ляйен ему помогает. Причем играют они роль «хорошего» и «плохого» полицейского.

Президент Франции, выступая в своей традиционной роли, действует примирительно. Он заявил, что «время сейчас тревожное, и трагические страницы вернулись в нашу историю», попросив в витиеватой манере КНР помочь «построить справедливый мир». При этом хозяин Елисейского дворца считает, что Пекин должен играть важную роль в создании этого самого мира. При этом Макрон заявил о том, что контакты с Россией по ситуации вокруг Украины необходимо возобновить как можно скорее, правда не напомнив, по чьей инициативе эти самые контакты были прерваны.

Звучит все довольно миролюбиво, но у президента Франции есть в команде «плохой полицейский» - фон дер Ляйен, которая еще до поездки активно давила на Пекин как могла. В интервью газете «Файнэншл таймс» глава Еврокомиссии заявила, что ЕС «обеспокоен дружбой Китая с Россией», сказав, что на КНР «лежит ответственность», ведь азиатская страна «в состоянии повлиять» на Москву и, видимо, должна это сделать.

В ответ на это МИД КНР заявил, что Китай готов к диалогу и контактам с ЕС по политическому урегулированию кризиса на Украине. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что КНР - не участник украинского конфликта. Она также выразила надежду на то, что ЕС проявит «стратегическую самостоятельность и политическую мудрость» и сам предпримет шаги, которые будут способствовать поддержанию долгосрочной стабильности в регионе.

Такие вот игры и пляски вокруг Си. Сам глава КНР заявил по итогам переговоров с Макроном, что «Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию», пообещав «вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, избегать действий, которые еще больше усугубят кризис или приведут к его выходу из-под контроля».

Пока реальные результаты переговоров не видны, и все ограничивается лишь дипломатической риторикой. Отметим, что еще до начала визита в прессе США появились статьи о том, что в Белом доме не верят в успех поездки Макрона и фон дер Ляйен в Пекин. Правы ли американцы, можно будет судить только после того, как визитеры вернутся в Европу. Ну а пока видно, что эти «хорошие» и «плохие» полицейские очень боятся того, что Китай сам на них «рассердится».