Шойгу лично проверил исполнение гособоронзаказа на заводе-производителе "Тигров"

Предприятие собирает в сутки до сорока бронемашин

- Более защищенных машин нет, корпус несущий. Сейчас распутица, грязь ей это нипочем, - расхваливал министру Сергею Шойгу различные модификации бронеавтомобилей «Тигр» руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области.

Шойгу поднялся в кабину, занял место водителя, нажал на рычаги управления. Сделал замечания. Обратил внимание, что при подготовке государственного оборонного заказа оговаривалось, чтобы кузов машины был универсальным для любого модуля: бытового, связного, медицинского.

«Вышли на темп 40 штук в сутки, со следующего года будет наращивать. Добавим еще десять», - пообещал руководитель предприятия.

Шойгу также были представлены новейшие разработки в области бронетехники обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.

Представители руководства предприятия также доложили министру о повышении защитных свойств брони бронетранпортеров (БТР) с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.

«Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин», - заявил глава «Арзамасского машиностроительного завода».

Глава военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу «проработать вопросы заключения долговременных контрактов». Ранее Сергей Шойгу побывал на другом засекреченном нижегородском предприятии, где ему показали сборку фугасных авиационных бомб (ФАБ) ростом с автомобиль и массой от 800 до 3000 килограммов.

Такие бомбы способны проникать под землю, любые железобетонные укрытия, взрываться над землей и плотно поражать огромные площади осколками. Среди авиационных бомб есть: зажигательные, объемно-детонирующие, противолодочные, противотанковые, химические, курящие ядовитого дыма, дымовые, светящие и даже агитационные. Но похоже, что последние понадобятся еще не скоро.