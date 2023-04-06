Лариса Черникова раскрыла правду о своем исчезновении из шоу-бизнеса: "Вывезли ночью в лес, угрожали убить"

Лариса Черникова всё бросила и на пике карьеры уехала в США Фото: Оксана ЗУЙКО

С тех пор, как исполнительница хитов "Одинокий волк", "Не смейся" и "Влюбленный самолет" Лариса Черникова всё бросила и на пике карьеры уехала в США, прошло уже более 20 лет. Всё это время артистка не ведет соцсети и почти не дает интервью, но для Радио "Комсомольская правда" сделала исключение, рассказав о своей жизни за океаном, любви к России и шоу-бизнесе в лихие девяностые.

- Лариса, давайте откровенно: за годы популярности вы много денег успели заработать? Например, Андрей Губин нам рассказывал, что у него на руках был миллион долларов...

- В моем понимании хорошо, когда денег хватает на все твои нужды - что-то купить или куда-то поехать в путешествие. Я могла себе это позволить, с популярностью пришли и возможности. Хотя в девяностых мы отдавали продюсерам 50% заработков. Не знаю, как сейчас в России. В Америке, например, 7%. При этом тогда мы могли зарабатывать разве что концертами, продажи альбом особых денег не приносили. И вот ты впрягаешься в тур и носишься, как лошадка. Благодаря своей работе я объездила всю страну, много всего увидела. Но была и обратная сторона медали: гастроли - это тяжело, очень изматывающе.

- А вы ощущали свою бешеную популярность?

- Да, меня узнавали на улицах, хотя в клипах я постоянно меняла образ, а в обычной жизни ходила без косметики, в темных очках. Мне было прикольно подойти на рынке к какой-нибудь точке, где крутятся мои песни, висят мои плакаты, и спросить: "А какие хорошие альбомы у вас можно купить?". - "Да вот, Ларису Черникову возьмите. Она хорошая". Вот такие штучки я иногда проделывала. Мне это придавало сил. Я выросла без отца, и такая любовь меня очень поддерживала.

- Про шоу-бизнес в лихие девяностые рассказывают много жутких историй. Но у вас произошла личная трагедия, вы потеряли мужа (в 1996 году Андрея Черникова нашли на могиле отца с огнестрельным ранением в голову. - Ред.). Тогда тоже ходили слухи, что это криминальные разборки. Сегодня вам известно, что на самом деле случилось?

- Мой муж был идеальным мужчиной, я до сих пор по нему скучаю. Андрей очень мною гордился и во всем поддерживал. Я вышла замуж в 18 лет, тогда мы оба были студентами. Но потом он как-то быстро стал подниматься, у него появилась своя фирма. Я не очень вникала в эти дела. Муж всегда говорил: "Ты пой, а обо всем остальном я позабочусь".

Когда случилась эта трагедия, я еще долго боролась с милицией, доказывала, что это не могло быть самоубийством, как они это классифицировали. Неправильно это всё. Но опять-таки... девяностые, что тут еще добавить.

- Как складывалась ваша карьера, когда мужа не стало?

- Андрей помог мне записать первый альбом. А второй альбом я записывала, когда уже была вдовой. И все клипы снимала сама либо с моим продюсером Александром Толмацким, папой Децла. У него было тогда несколько проектов - "Комбинация", группа "Восток". Я пришла к нему, потому что были сложные времена, сложные разборки. Когда мужа не стало, появились какие-то серые личности, сказали: "Вот это и это мы забираем за долги". Буквально за два дня весь офис растащили и закрыли.

После этого из меня еще долго пытались что-то вытрясти: "Твой муж нам должен - отдавай деньги". Страшно об этом вспоминать, но нас с мамой вывозили ночью в лес, угрожали убить: "Мы даем вам две недели, чтобы вы заплатили такую-то сумму, иначе всё..." Я помню, что еще очень долго потом жила в страхе. Я боялась, что однажды выйду из дома, а кто-нибудь - бах! - и выстрелит мне в голову. Через какое-то время, к счастью, от меня отстали, потому что, видимо, поняли: брать уже нечего. Я вернулась к маме с одним чемоданчиком, у меня действительно ничего больше не осталось - только мой альбом и любовь к музыке.

Возможно, подсознательно мне захотелось убежать от этого и начать жизнь сначала - так оно и случилось: я встретила любимого мужчину и уехала к нему в Америку.

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