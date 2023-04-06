Массированный ракетный удар нанесен по Израилю: Мир застыл на краю новой войны

Большинство экспертов сходятся во мнении, что новое обострение спровоцировал сам Израиль Фото: REUTERS

Израиль, сотрясаемый невиданными по накалу протестами против затеянной премьер-министром Биньямином Нетаньяху судебной реформы, постигло новое серьезное испытание. Впервые за последние двадцать лет страна подвершлась массированному ракетному обстрелу со стороны Ливана. Боевики базирующегося там палестинской группировки «Хезболла» выпустили по еврейскому государству десятки ракет. Сообщается о разрушениях и по меньшей мере троих пострадавших.

До этого самодельные «катюши» регулярно прилетали в Израиль из сектора Газа, которое контролирует другое палестинское движение - «Хамас», но с этими примитивными снарядами легко справлялась национальная система ПВО «Железный купол». И вот теперь прилеты пошли с сопредельной ливанской стороны. Израильтяне ответили залпом своих ракет по суверенному государству, о нанесенном ими ущербе приходят противоречивые сведения. По некоторым данным, есть погибшие и раненые. Долго тлевший палестино-израильский конфликт грозит разгореться в очередной пожар, схожий с тем, что творилось на Ближнем Востоке в 70-90-е годы прошлого века. Нетаньяху назначил на сегодняшний вечер оперативное совещание с руководством всех силовых структур.

Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что новое обострение спровоцировал сам Израиль. Несколько дней назад полиция под предлогом поиска организаторов несогласованных митингов взяла штурмом культовую для арабского населения мечеть «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Мало того, что это было сделано в священный для мусульман месяц Рамадан, так еще стражи порядка не церемонились с верующими, действуя не просто жестко, но жестоко. В ход шли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Десятки людей получили травмы, в том числе - тяжелые, сотни были задержаны. В арабских районах Иерусалима вспыхнули стихийные протесты, на улицы высыпали гневные толпы, против которых тоже были брошены полицейские подразделения. Вот тут-то «Хезболла» и решила поддержать единоверцев ракетными ударами по израильским городам. Надо ли говорить, что обстрелы сразу же поддержал самый давний и непримиримый противник Израиля - Иран. В контексте сообщений о том, что тегеранский режим якобы уже вплотную приблизился к созданию собственного ядерного оружия, ситуация вызывает явную тревогу.

Впрочем, самому премьеру Нетаньяху такое развитие событий, скорее, на руку. Оно позляет ему переключить внимание граждан с непопулярной судебной реформы на необходимость отпора привычной внешней угрозе. Ведь общество в Израиле раскололось почти пополам. Некоторые даже увидели в этом приближение гражданской войны. Дошло до того, что министр обороны Йоав Галант потребовал от Нетаньяху свернуть реформу, которая раскалывает и армию. Глава правительства министра уволил. Но его поддержали военные-резервисты, включая пилотов боевых самолетов, которые заявили, что откажутся участвовать в операциях Армии обороны Израиля. А представители судебной власти вообще признали реформу незаконной, сказав, что не станут ей подчиняться.

Но теперь, когда замаячило новое обострение в противостоянии с арабским миром, Нетанбяху проще сплотить народ под лозунгом защиты своей страны.