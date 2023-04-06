Невыспавшийся водитель опаснее пьяного: Опубликовано сенсационное исследование об авариях на дорогах

Ученые выяснили: водить машину, если вы спали меньше 5 часов, так же опасно, как садиться за руль пьяным Фото: Shutterstock

В России по вине пьяных водителей происходит примерно 7,5 процентов аварий. А причиной еще 20 процентов ДТП является усталость водителей - они либо сели за руль не выспавшись, либо проделали слишком большой путь без отдыха. При этом первых нещадно наказывают (и по делу!), а вторых - вовсе нет. Хотя самые страшные лобовые аварии происходят в тех случаях, когда уставший водитель заснул за рулем и выехал на встречку.

Ученые считают, что бороться с вождением в состоянии овоща необходимо так же энергично, как с пьянством за рулем. Недавно в научном журнале Nature and Science of Sleep (“Природа и наука о сне”) было опубликовано первое обзорное исследование, которое изучило связь между безопасным вождением и качеством сна. Ученые проанализировали 61 научную работу по этой теме. В этот массив данных входили в том числе и результаты экспериментальных исследований, которые использовали специальное оборудование, чтобы “шпионить” за состоянием шофера. Например, аппаратура фиксировала некоторые показатели эффективности вождения:

1. Как часто машина выезжала за пределы своей полосы (обгоны с включением поворотника не в счет).

2. Резкие движения рулевого колеса - часто это происходит, когда зазевавшийся водитель подруливает, чтобы избежать ДТП.

3. Экстренные торможения, когда водитель вовремя не заметил приближающийся автомобиль или препятствие.

Затем эти данные сравнивались с информацией о том, как водитель спал накануне.

В результате получилась следующая картина:

- Если перед поездкой водитель спал не положенные 8 часов (это считается стандартом качественного отдыха), а 6-7 часов, то вероятность попасть в ДТП увеличивается на 30 процентов.

- Если сон шофера длился 5 часов - вероятность аварии удваивается.

- Не спали ночью вообще или спали 2-3 часа? Это все равно, что сесть за руль пьяным. Вероятность того, что вы попадете в аварию в 15 раз выше.

Такой же эффект наступает, если перед дальней дорогой вы не спали 17-19 часов. Это состояние можно сравнить с ощущениями человека, в крови которого обнаружено 0,5 промилле алкоголя. Примерно так пара бутылок пива действуют на взрослого мужчину. При этом теряется координация, пропадает реакция на дорожные знаки и сигналы.

Какое состояние является точкой отсечения? Исследователи считают, что на начальном этапе выезд на дорогу должен быть запрещен, если человек ночью спал меньше 4 часов.

Возникает вопрос: как это можно контролировать? С пьяным водителем все понятно. А как определить степень усталости?

Сегодня практикуется несколько способов. В Германии, например, условия работы дальнобойщиков контролирует специальный прибор - тахограф. По правилам после 4,5 часов за баранкой нужен обязательный отдых. Если продолжаешь гнать - рискуешь попасть на драконовский штраф в пару тысяч евро.

В Яндекс-такси разработали специальный алгоритм, который через камеру в салоне анализирует степень бодрости водителя. Программа обращает внимание на сигналы тела. Например, на наклон головы или частоту моргания. В норме человек моргает примерно 25 - 35 раз в минуту. А если устал - то в 2 - 3 раза чаще. Если алгоритм видит, что водитель клюет носом, ему перестают отправлять заказы.

А что делать с многочисленной армией людей, которые водят личное авто? Пока здесь совесть - лучший контролер. И чувство ответственности за судьбу пассажиров и тех, кто едет с тобой по одной дороге.