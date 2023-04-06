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Политика6 апреля 2023 16:05

Киевский режим расплакался: Европа нас бросила и призывает к перемирию

Замглавы МИД Украины Мельник обвинил Германию в нежелании передать больше оружия ВС Украины
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Андрейка не может понять, почему же немцы считают, что русских нельзя победить

Андрейка не может понять, почему же немцы считают, что русских нельзя победить

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, сейчас работающий заместителем Кулебы и наверняка подсиживающий своего шефа, пожаловался, что народ стал не тот. Нет, не то, про который вы наверняка подумали. Не украинцы, а немцы.

В интервью ресурсу "РБК-Украина" Мельник заявил, что, мол, в Германии растет запрос на мир на Украине и на прекращение боевых действий.

- Сейчас нарастает псевдопацифистский запрос на мир, постоянно появляются все новые инициативы и коллективные призывы к перемирию и переговорам, пожаловался экс-посол. - У немцев не хватает фантазии: ну как можно победить Россию, этого монстра? Мол, рано или поздно все равно придется договариваться. Наконец, и в политических кругах многие сомневаются в победе на поле боя.

Андрейка не может понять, почему же немцы считают, что русских нельзя победить. Да потому что они в этом смогли убедиться на собственном опыте, не раз принимая русских в Берлине. Кстати, тогда вместе с русскими были и украинцы, может, поэтому и к ним у немцев изначально было уважительное отношение. Но про этот маленький нюанс мальчик Андрюша-бандеровец, тезка одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника) как-то подзабыл.

Немцы, по словам нынешнего заместителя Кулебы, совершенно испортились. Причем, как на уровне СМИ, так и в своей бюргерской массе.

- Возьмите обложки главных журналов – Spiegel, Stern, Focus. Раньше чуть ли не еженедельно тема Украины и российской конфликта была если не на титульной странице, то, по крайней мере, составляла мейнстрим, - пожаловался он. - А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair.

А что же обсуждают на этих ТВ-шоу в Германии сейчас? Ведь сами же они никуда не делись, по-прежнему выходят на телеканалах.

- Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию и т.д., - возмущен Мельник такой изменой германцев украинскому делу и народу. - Все это очень грустно, такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине.

Разве что известную песню на манер Вадима Казаченко не исполнил: "Больно мне! Больно!" Да и то явно по той причине, что она москальская.

А как подкачало население? Более половины немцев против передачи Киеву немецких танков, еще больше – против передачи боевых самолетов, и действия правительства по выделению Зеленскому вооружений и денег вызывают все большее негодование.

По словам Мельника, немцев убеждают, что они "уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас", а "много" в этой ситуации просто не существует.

Безумно-наглому хаму просто невдомек, что у немцев пошла настолько жизнь не сахар, что Украина отошла уже даже не на второй, а на третий план. Немецкие танки интересуют бюргеров лишь по той причине, насколько они влияют на тарифы для собственников жилья, на развитие банковского кризиса. По той простой причине, что украинцы – это там, а платить немцам надо тут.

Не СМИ меняют повестку ток-шоу, а им ее меняет жизнь. И, кстати, федеральному правительству Германии эти изменения совершенно не выгодны. Мельник тут ошибается, как и во многом другом. Федеральное правительство было бы счастливо обсуждать на ТВ поставки танков, а не рост расходов домохозяйств. Потому что второе, а не первое сыграет против этого правительства на ближайших выборах.

Может ли это понять Мельник, правда, неизвестно. Да и сам он, конечно, сильно изменился. Нет никаких обкладываний первичными половыми признаками оппонентов, нет жизнеутверждающих оскорблений и обзываний товарами из отдела гастрономии. Все скучно, уныло и прогнозируемо. Надо, наверное, Мельнику держать на столе перед собой фотографию Олафа Шольца, чтобы вдохновляться, а то так скоро перестанет быть интересен даже украинским журналистам.

Украинский кризис: Новости