Как сейчас не хватает разнузданности Жириновского

Обозреватель «Комсомольской правды» о последнем харизматичном политике, который стал легендой Фото: ТАСС

Годовщина смерти Владимира Жириновского…

Признаюсь, у меня к Владимиру Вольфовичу что-то вроде Стокгольмского синдрома…

Я даже скучаю иногда по ВВЖ – сколько тем накопилось поговорить. Помракобесничать.

- Ворсобин, вот вас я не расстреляю. И не посажу даже! – кричал в эфирах Жириновский, - Оставлю вас одного на свободе. Так и быть!

Это – значит Вольфович в хорошем настроении.

- Вы самый злой журналист России! Самый ядовитый! Вы зачем мое здоровье испытываете! Позвоню Сунгоркину, пусть отстраняет вас! Уволит! Позор!

Вольфович не в духе.

- Ваша жена не любит вас, не обольщайтесь! Это лишь привычка. Знаю я эту семейную жизнь! Вся наша жизнь на троечку, Ворсобин. Нет журавлей в небе, только синица в руках.

Значит, Жириновский в режиме «философ».

Прошел год. Владимир Вольфович, как и подобает герою народному, уже оброс мифами, легендами и даже получил ореол предсказателя. И хотя на одно сравнительное удачное предсказание у лидера ЛДПР была сотня ошибочных, мне, очевидцу, уже никто не поверит. Потому что против легенды не попрешь. Как и против очевидного факта, что Жириновский стал самым народным политиком страны, и сместить его с этого пьедестала – потомкам будет очень трудно.

Причем, через год, я кажется, понял еще один секрет ВВЖ. При всей своей «пластилинности», гибкости, способности подстроится под любой вариант развития страны (он мог стать при случае и либералом и демократом и монархистом и даже, - подозреваю - коммунистом, хотя всем сердцем ненавидел красных, репрессировавших его родню), Владимир Вольфович был смелым человеком.

Да, такое у умных людей бывает – осторожен когда надо, расчетлив, когда это дело стоит, дисциплинирован при острой необходимости, но в речах – отважен и непредсказуем.

Именно, этой сверкающей верхушкой айсберга и любовался народ. Предсказать – что на этот раз выкинет Жириновский, было невозможно. И от него доставалось всем, кто ему подворачивался – он обрушивался на «Единую Россию», то дрался с женщинами, плескался стаканами, обижал многодетных, города, губернаторов, ведомства, министров, области, целые страны, континенты...

Его пытаются повторить. Сколько острословов сейчас работают под Жириновского…

И все – не то. Нет, полета.

Жириновский был последним.

И как же сегодня, когда все до зубной боли предсказуемы, аккуратны и осторожны – иногда не хватает разнузданности Вольфовича! Когда народ нет-нет, да крякнет – «а ведь правду Жирик сказал»...