Украина взорвала Максима Зубарева. За что его ненавидит киевский режим?

Зубарев после переворота в Киеве в 2014-м последовательно противостоял противоправным действиям режима Порошенко, а впоследствии Зеленского

В начале этой недели в центре Мелитополя, на улице Богдана Хмельницкого был взорван автомобиль бывшего главы администрации пгт Акимовка, 44-летенего Максима Зубарева. А в середине недели, в составе делегации от новых регионов он должен был участвовать во встрече с руководством Российской Федерации в Москве.

Состояние Зубарева до сих пор врачи оценивают как тяжелое,

Следственные органы СК РФ по Запорожского области возбудили и расследуют уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сразу после покушения заявил: «Целью террористов стал наш товарищ, экс-глава администрации Акимовки Мелитопольского района Максим Зубарев. Он - гражданский человек. Он не носил оружия, не сидел в окопах, не стрелял. Но нацистская власть продолжает нарушать мирную жизнь в Запорожской области. Причём их мишенью становятся люди, которые налаживают мирную жизнь, делают свою работу, чтобы наши граждане могли строить, созидать и развиваться».

Хорошо знавший Зубарева глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов полагает, что данное покушение могло быть связано с предстоящей работой Максима на международных площадках, где деятельность Зубарева должен была выйти на новый уровень. Но кто-то этого очень не хотел.

- У нас с ним была запланирована встреча в Москве организованной МИД России, где должны были быть представители новых регионов , - сообщил Рогов, - Основная ее цель – привлечение представителей гражданского общества из Новороссии для выступлений на международных площадках, в Совете по правам человека ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других.

Рогов напомнил, что Зубарев после переворота в Киеве в 2014-м последовательно противостоял противоправным действиям режима Порошенко, а впоследствии Зеленского. При том подвергался гонениям: давлению, обыскам, преследованиям по ложным обвинениям. Год назад, когда многие местные чиновники ожидали, как повернется ситуация, Зубарев активно работал в интересах конструктивно настроенных граждан и новой власти.

- Связываю этот теракт не просто с желанием запугать людей, подорвать мирную жизнь, но и с попытками не допустить, чтобы Зубарев озвучивал правду о происходящем в Запорожской области, - заявил Владимир Рогов, - А также на всем постукраинском пространстве.

Правда всегда глаза колет…