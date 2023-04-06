Седой Венсан Кассель расстался с 26-летней женой: Монике Белуччи он тоже оказался не нужен

Венсан Кассель и Тина Кунаки, вероятно, расстались Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После пяти лет брака Венсан Кассель и Тина Кунаки, вероятно, расстались. Эта новость из Daily Mail пронеслась по всем зарубежным таблоидам. Журналисты вспомнили, как начинался этот роман, как сперва никто не верили в искреннюю любовь между молоденькой девушкой (на момент встречи в Касселем Тине только исполнилось 18) и седовласым знаменитым актером. 30-летняя разница в возрасте рождала вопросы, хотя что может быть банальней «неравного брака». 24 августа 2018 года Венсан Кассель женился на Тине Кунаки…

А познакомились они в 2015-м на Ибице, где оба проводили отпуск. Начинающая темнокожая модель обратила внимание на хорошо сложенного мужчину, который великолепно гонял на серфе. Как будто бы она не знала, ни кто он таков, ни что он муж самой Моники Беллуччи. Кассель тоже заметил Кунаки в баре: девушка заразительно смеялась, собрав вокруг себя максимальное количество мужчин. Потом Тина напросилась на урок по серфингу. На следующее утро они встретились, а потом еще раз и еще... Ей нравилось слушать его рассказы о кино, а он заряжался ее молодой энергией. Они виделись каждый день, прятались от папарацци. Им было хорошо вместе, несмотря на разницу в возрасте, на то обстоятельство, что Кассель был даже старше ее родителей. После отпуска Кассель вернулся в Бразилию, где он жил тогда, а Тина – к семье в Биарриц.

Через год они стали появляться на публике вместе. Светская хроника уже знала, что они пара. У Тины пошла в гору карьера модели: достаточно было появиться рядом с таким знаменитым актером, чтобы посыпались предложения на фотосессии, съемки, дефиле… Какое-то время влюбленные жили в Бразилии, но, в конце концов, перебрались во Францию.

В мае 2017-го экс-супруга Касселя – Моника Беллуччи появились на красной дорожке Каннского фестиваля в сопровождении актера Жиля Леллуша, а Венсан - рядом с Тиной. И все были счастливы. Ну а потом - предложение руки и сердца, пышная свадьба недалеко от Биарицца, где влюбленные на тот момент уже приобрели собственный дом. Через 8 месяцев после свадьбы, в апреле 2019-го, Тина родила девочку, которую назвали Амазони.

И вдруг вот этот всё: на днях 56-летний Кассель удалил все фото жены со своей страницы в соцсети, а Тина в свою очередь 5 апреля отмечала 26-й день рождения без мужа. «Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем», — сообщает инсайдер Daily Mail. Тут же нашлись скептики: зачем такой молодой и красивой нужен 56-летний мужчина? «Даже если из-за денег, то можно найти помоложе, покрасивее и побогаче».

Оказалось, что Кассель не нужен не только Тине, но и 58-летней Монике Беллуччи, которая закрутила роман с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Но есть группа поддержки и у Касселя, его поклонники уверены: известный французский актер найдет себе невесту помоложе: «Моника, Тина…сейчас ещё найдёт какую-нибудь модель 20-летнюю».