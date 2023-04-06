Марсоход Perseverance сфотографировал цветок на Марсе. Весна, однако

Загадочный объект на снимке с Марса

NASA's Mars Perseverance rover (Марсоход «Настойчивость»), находится на Марсе с 18 февраля 2021 года. Этот роботизированный геолог и астробиолог, как его называют, колесит по кратеру Езеро (Jezero Crater). в поисках следов нынешней или былой жизни. Нашел или нет, неизвестно – официально никто не сообщал. В лучшем случае какой-то ответ появится, когда на Землю будут доставлены образцы, собранные и упакованные марсоходом в специальные контейнеры. Миссия по их возвращению под названием Mars Sample Return намечена чуть ли не на середину 30-х годов.

Снимок с сайта NASA: цветочек там, где стрелка

А вот виртуальные ботаники без всяких образцов и прочих формальностей уверены, что жизнь на Марсе есть – как минимум растительная. На днях их предводитель Скотт Уаринг (Scott C. Waring) – он еще и виртуальный археолог – получил очередное подтверждение. Рассматривая снимок, который Perseverance сделал 4 апреля 2023 года, Скотт увидел цветок. И показал его на своем сайте.

В NASA цветок, похоже, не видели. А то бы тоже удивились и не молчали до сих пор. Объект, натурально, загадочный - в самом деле похожий на цветок. Или на гриб типа сморчка. Причудливо окрашен – не характерно для Марса. Ножка красная, бутончик или шляпка зеленого цвета. Если серьезно, то совершенно непонятно, что это.

Цветочек очень яркий – какие-то прям немарсианские цвета

Из разумных гипотез только одна – в кадр попала какая-то отвалившаяся от марсохода деталь. Но как она держится на камне?

Чуть менее разумно предполагать, что к камню прилип минеральный объект. То есть, не живой. На такой, к примеру, как-то едва не наехал марсоход «Любопытство» (Curiosity). Специалисты NASA даже сподобились на объяснения. Мол, форму цветка приняли сульфаты, выпавшие в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе.

Цветок, сфотографированный Curiosity в 2020 году.

Однако нынешнее «растение» - яркое, а те сульфаты блеклые. Словом, загадка. И не первая. Виртуальные ботаники однажды – в 2020 году – обнаружили то ли цветок, то ли гриб на снимке, который сделал Curiosity, правда, в другом кратере. А объект, ну, очень похож на нынешний.

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