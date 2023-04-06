Минобороны России выявило за сутки четыре диверсионные группы ВСУ

Наши воины продолжают в зоне специальной военной операции планомерно денацифицировать и демилитаризировать вооруженные формирования киевского режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России обращает внимание, что киевский режим «намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнем» для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск. Как говорится, помощь пришла оттуда, откуда ее и не ждали.

О таком случае на прошедшем брифинге рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:

«5 апреля подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться. Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращен огонь. С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки. Но украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трехсот крупнокалиберных снарядов».

Генерал-лейтенант отметил, что в «результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты».

Очевидно, что этот акт бессилия командования ВСУ демонстрирует начало распада киевского режима, что готов воевать до последнего украинца.

Наши воины продолжают в зоне специальной военной операции планомерно денацифицировать и демилитаризировать вооруженные формирования киевского режима.

Конашенков рассказал журналистам о новых потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и свыше 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Донецком более 140, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 35, на Херсонском до 20.

К этим 325 наемникам киевского режима можно прибавить еще десяток подранков, что в четверг утром пытались проникнуть на территорию России, но были накрыты нашей артиллерией.

«Около 8.30 утра подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», - сообщил Конашенков.

Кроме личного состава ВСУ наши воины уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ, десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и другой военной техники ВСУ, в том числе польского и американского производства.

Также нашей тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток сожжен пункт управления 110 механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 11 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3684 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8554 - танка и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4515 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9319 - единиц специальной военной автомобильной техники.