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Звезды6 апреля 2023 16:37

Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая чудом спасла собачий приют от подтопления

Поток талых вод вместе с мусором понесся в сторону вольеров, где находились сотни животных
Татьяна ЗИМНЯЯ
Певица является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными

Певица является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илона Броневицкая, дочь легендарной Эдиты Пьехи, - известная зоозащитница. Она держит собачий приют в Ленинском районе Подмосковья. Певица является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными, занимается так называемой «возвратной стерилизацией». Недавно приют, в котором больше тысячи собачьих голов, чуть не затопило. Воды было аж по пояс человеку. Животных временно переселили в соседние вольеры.

По словам Броневицкой, приют подтопило из-за грунта, который завезли на соседний участок. Участок большой – несколько гектаров земли вырос на 3-4 метра. «Это гора, высотой в двухэтажный дом, какого-то зловонного грунта. Запах такой, как бывает в подъезде, когда канализацию прорвало», - рассказала Броневицкая журналистам. Ну а нам пояснила, как было дело:

- Приехали какие-то люди, плохо говорящие по-русски, и отсыпали гору мусора. Грузовики с тоннами неизвестно чего подъезжали колоннами. Там был и строительный мусор, и, возможно, канализационные отходы, потому что запах стоял страшный. А сверху всё присыпали грунтом. Эти безответственные товарищи нагадили на 4 -х гектарах земли и сбежали.

У нас из-за их «деятельности» изменился рельеф местности. Паводковые воды потекли в приют. Спасибо, что помогли добрые люди и администрация Ленинского и Домодедовского район МО. Вообще много, кто нам помог, добровольцы копали траншеи, чтобы вода ушла. Экологическая проблема на этот год решена. И с собаками все нормально. Но нет гарантий, что в следующем году ситуация не повторится. И нас снова не затопит ядовитыми стоками.

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