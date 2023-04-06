Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая чудом спасла собачий приют от подтопления

Певица является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илона Броневицкая, дочь легендарной Эдиты Пьехи, - известная зоозащитница. Она держит собачий приют в Ленинском районе Подмосковья. Певица является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными, занимается так называемой «возвратной стерилизацией». Недавно приют, в котором больше тысячи собачьих голов, чуть не затопило. Воды было аж по пояс человеку. Животных временно переселили в соседние вольеры.

По словам Броневицкой, приют подтопило из-за грунта, который завезли на соседний участок. Участок большой – несколько гектаров земли вырос на 3-4 метра. «Это гора, высотой в двухэтажный дом, какого-то зловонного грунта. Запах такой, как бывает в подъезде, когда канализацию прорвало», - рассказала Броневицкая журналистам. Ну а нам пояснила, как было дело:

- Приехали какие-то люди, плохо говорящие по-русски, и отсыпали гору мусора. Грузовики с тоннами неизвестно чего подъезжали колоннами. Там был и строительный мусор, и, возможно, канализационные отходы, потому что запах стоял страшный. А сверху всё присыпали грунтом. Эти безответственные товарищи нагадили на 4 -х гектарах земли и сбежали.

У нас из-за их «деятельности» изменился рельеф местности. Паводковые воды потекли в приют. Спасибо, что помогли добрые люди и администрация Ленинского и Домодедовского район МО. Вообще много, кто нам помог, добровольцы копали траншеи, чтобы вода ушла. Экологическая проблема на этот год решена. И с собаками все нормально. Но нет гарантий, что в следующем году ситуация не повторится. И нас снова не затопит ядовитыми стоками.