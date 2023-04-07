Анекдоты: Бухгалтер верит в жизнь после сметы

Позвонила по телефону доверия и попросила одолжить мне сто тыщ.

И знаете что? Они мне не доверяют!

* * *

Приходит Сара домой, видит, Изя аккуратно отдирает обои.

Сара радостно:

- Изя, ты решил сделать ремонт?

- Нет, переезжаю!

* * *

Стоят две блондинки на остановке. Одна - другой:

- Ты на какой автобус?

- На 90-й. А ты на какой?

- На 9-й. Едет 99-й.

- Слушай, а поехали вместе?

* * *

На ирландской свадьбе кто-то крикнул:

- Все женатые мужчины, пожалуйста, встаньте рядом с тем человеком, благодаря которому ваша жизнь обрела смысл!

Бармена чуть не задавили насмерть...

* * *

- Наша морковь уже стоит дороже эквадорских бананов! Что будем делать?

- Предлагаем попробовать закупать морковь в Эквадоре!

* * *

- Что-то телефон глючит...

- А ты его роняла?

- Роняла! Не помогает!

* * *

- У него был «Лексус», его угнали, так он на следующий день пошел и купил себе новый.

- Ну, у меня такая же история была, когда я зонтик потерял.

* * *

Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал 8-й параграф инструкции по безопасности.

* * *

Адреналин и страх - это когда в детстве ушел со двора, а потом пришел обратно, и тебе говорят: «Тебя мама искала».

* * *

А Ленин-то был прав: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Потому что работу ты все равно фиг найдешь.

* * *

- Есть юристы знакомые толковые?

- Какое право интересует?

- Конфликты с работодателем - это какое право?

- Крепостное.

* * *

Три толстые тетки на халяву переночевали в роддоме.

* * *

Отложение солей в суставах?

Не грусти - похрусти!

* * *

- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растет…

- Снеговики слепили.

* * *

Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег с утра, с вами уже не случится.

* * *

- Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?

- Блин, ну каждый год одно и то же.

* * *

Новости психиатрии:

- Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.

* * *

Жена встречает пьяного мужа. Тот входит в прихожую, аккуратно закрывает дверь, смотрит на жену и, подумав, говорит:

- Мне на пятый.

* * *

- Сынок, у нас с мамой для тебя есть замечательная новость! Весной у тебя будет братик!

- Опять этого дурака из тюрьмы выпускают?