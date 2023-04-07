Анекдоты: Бухгалтер верит в жизнь после сметы

Позвонила по телефону доверия и попросила одолжить мне сто тыщ.
И знаете что? Они мне не доверяют!
* * *
Приходит Сара домой, видит, Изя аккуратно отдирает обои.
Сара радостно:
- Изя, ты решил сделать ремонт?
- Нет, переезжаю!
* * *
Стоят две блондинки на остановке. Одна - другой:
- Ты на какой автобус?
- На 90-й. А ты на какой?
- На 9-й. Едет 99-й.
- Слушай, а поехали вместе?
* * *
На ирландской свадьбе кто-то крикнул:
- Все женатые мужчины, пожалуйста, встаньте рядом с тем человеком, благодаря которому ваша жизнь обрела смысл!
Бармена чуть не задавили насмерть...
* * *
- Наша морковь уже стоит дороже эквадорских бананов! Что будем делать?
- Предлагаем попробовать закупать морковь в Эквадоре!
* * *
- Что-то телефон глючит...
- А ты его роняла?
- Роняла! Не помогает!
* * *
- У него был «Лексус», его угнали, так он на следующий день пошел и купил себе новый.
- Ну, у меня такая же история была, когда я зонтик потерял.
* * *
Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал 8-й параграф инструкции по безопасности.
* * *
Адреналин и страх - это когда в детстве ушел со двора, а потом пришел обратно, и тебе говорят: «Тебя мама искала».
* * *
А Ленин-то был прав: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Потому что работу ты все равно фиг найдешь.
* * *
- Есть юристы знакомые толковые?
- Какое право интересует?
- Конфликты с работодателем - это какое право?
- Крепостное.
* * *
Три толстые тетки на халяву переночевали в роддоме.
* * *
Отложение солей в суставах?
Не грусти - похрусти!
* * *
- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растет…
- Снеговики слепили.
* * *
Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег с утра, с вами уже не случится.
* * *
- Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?
- Блин, ну каждый год одно и то же.
* * *
Новости психиатрии:
- Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.
* * *
Жена встречает пьяного мужа. Тот входит в прихожую, аккуратно закрывает дверь, смотрит на жену и, подумав, говорит:
- Мне на пятый.
* * *
- Сынок, у нас с мамой для тебя есть замечательная новость! Весной у тебя будет братик!
- Опять этого дурака из тюрьмы выпускают?