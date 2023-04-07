Реновация расправляет плечи

Новостройка на Сиреневом бульваре возведена по программе реновации столичного жилфонда. Фото: Владимир НОВИКОВ, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Международные исследования показывают, что Москва занимает лидирующие позиции в мире по инновационной привлекательности и качеству жизни.

Ключевую роль в развитии современного облика российской столицы играет градостроительство. За первые три месяца 2023 года в мегаполисе построено 3,9 млн квадратных метров недвижимости, из них 1,9 млн квадратов - жилье, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

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В последнее время все более весомый вклад в темпы жилого строительства вносит программа реновации.

«Программа каждый год набирает обороты, - отметил глава градостроительного департамента. - Сначала подбирается площадка и разрабатывается документация, дальше ведется проектирование домов и организуются экспертизы. Только потом начинается строительство домов. Сейчас в проектировании и строительстве находится 7,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Также 3,5 миллиона квадратов уже ввели, из них 3,1 миллиона квадратных метров жилья передали под заселение».

На сегодня в городе передано под расселение 672 старых дома. 434 здания расселены полностью, из них 200 снесли. Переезжают в новостройки или уже переехали 113,7 тысячи жителей Москвы.

«Что касается динамики, за три первых месяца 2023 года уже подобрано 10 территорий в качестве стартовых площадок - это почти шесть тысяч квадратных метров. 19 домов введено в эксплуатацию, 10 домов передано под заселение, 6741 житель начал переселение. До конца года работа по подбору площадок для строительства будет продолжена, планируем обеспечить ввод в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров и передачу под заселение примерно 1,1 миллиона квадратов».

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ПО ДОЛГОСТРОЯМ

Кроме того, власти столицы уделяют большое внимание долгостроям. С 2011 года, когда в Москве была создана Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, решены вопросы по 638 зданиям, по девяти - уже в этом году.

«До конца текущего года планируется ликвидировать еще 15 объектов незавершенного строительства на территории города», - добавил руководитель Департамента градостроительной политики.

В задачи Оперативной группы входит выявление долгостроев на территории города, решение проблем по их вводу в эксплуатацию, что приводит к возобновлению строительства либо организация демонтажа строения (отдельные здания «строятся» по 20 - 30 лет и не соответствуют современным нормам градостроения).

Отметим, что за последние годы с «лица» Москвы без лишней помпы исчезли несколько котлованов и «гнилых зубов», которые считались знаковыми для города.

«Сюда относятся многофункциональный административно-торговый комплекс в Оружейном переулке и подземный многофункциональный торговый комплекс на Павелецкой площади», - резюмировал Сергей Левкин.