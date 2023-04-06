В Москве состоялось заседание Оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели

Фото фонда Росконгресс

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака состоялось второе заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году, которая пройдет в Москве с 11 по 13 октября. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-премьер РФ Александр Новак отметил: «РЭН остается одной из наиболее востребованных дискуссионных площадок в энергетической отрасли. Уверен, что в этом году Форум снова станет точкой притяжения ключевых игроков отрасли, поможет выработать необходимые решения, поделиться мнениями и наладить партнерские связи».

Стартовала аккредитация участников РЭН-2023 – на официальном сайте Форума размещены условия участия и доступна форма подачи заявок через Единый личный кабинет Фонда Росконгресс, а также форма для регистрации новых участников.

О статусе проработки деловой программы РЭН-2023 рассказал первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин. Ожидается, что она охватит все направления топливно-энергетического комплекса. Особое внимание будет уделено климатической повестке.

Также с докладом выступил генеральный директор ФГБУ РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин. Он подчеркнул, что деловую программу Форума планируется дополнить мероприятиями по фундаментальным научным исследованиям и передовым технологиям. В предполагаемой архитектуре деловой программы сейчас их около трети. Кроме того, теме научно-технологического развития отраслей ТЭК планируется посвятить отдельную научно-практическую конференцию «Территория энергетического диалога», которая будет проходить в нулевой день РЭН-2023.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, в свою очередь, рассказал о подготовке к Молодежному дню, мероприятия которого состоятся на площадке Форума 13 октября. «Традиционно отдельное внимание уделяется Молодежному дню РЭН. Фондом Росконгресс и фондом „Надежная смена“ была разработана концепция Молодежного дня Форума, а также при участии Российского общества „Знание“ – концепция организации главной пленарной сессии Молодежного дня», – подчеркнул Антон Кобяков.

Ожидается, что программа Молодежного дня будет включать порядка 40 мероприятий, участие в которых примут около 1500 человек. Кроме того, в рамках программы Молодежного дня будет проведена промопрезентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в феврале-марте 2024 года.

О торжественной церемонии вручения международной премии «Глобальная энергия», которая по традиции состоится на площадке РЭН-2023, рассказал президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев. В настоящий момент заканчивается прием заявок на премию, готовится лонг-лист претендентов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал «Манеж».