Ученые выяснили, почему современное общество погружается в депрессию. Исправив эту мелочь, вы станете гораздо счастливее

Значки улыбочек - смайлов - скрывают истинное отношение. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

К поразительным выводам пришел японский ученый, который проанализировал современную тенденцию социального взаимодействия – а именно моду сопровождать собственные сообщения смайликами (улыбочками) и выражать ими свое отношение к чужой информации.

Так называемых эмодзи - эмоционально окрашенных значков, используемых для этого, становится все больше и больше, они давно уже не исчерпываются разнообразными смайлами. Растет и число желающих щедро «рассыпать» их в сообщениях.

«Есть все основания полагать, что онлайн-общение побуждает людей становиться более отстраненными от своих истинных чувств. А то и заставляет притворяться - графически выражать эмоции, прямо противоположные реальным», - примерно так сформулировал суть исследования его автор Мойю Лю из Токийского университета. И решил, что ему удалось найти подтверждение такой - весьма спорной - гипотезе. Доводы - в журнале Frontiers in Psychology.

Ученого убедили почти полторы тысячи добровольцев, которых он склонил к откровенности.

Подопытные признались, что часто используют смайлики в основном как «функциональные эквиваленты выражений лица». И редко - для того чтобы передать свои подлинные эмоции: люди, как правило, смягчают их из вежливости или из опасений обидеть адресата.

Совсем уж лживыми смайликами изобилуют поздравления с сомнительными наградами. К примеру, званиями «Лучший менеджер года», «Самый популярный», «Профессионал десятилетия» и прочими, которые присуждают тем, чье участие оплатили. Многим в откликах по таким случаям хотелось бы как минимум «насупиться», а приходится «кривиться в улыбке». Коллега все-таки.

Но счастья мнимая радость не приносит. В этом Лю видит одну из причин эмоционального истощения, которое охватывает все больше и больше людей по мере погружения их в «удаленное общение».

Кстати, еще несколько лет назад исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме уверяли: куда полезнее следовать своим - даже отрицательным - эмоциям, а не идти на поводу у окружающих.

Например, принято умиляться младенцам, но кому-то даже смотреть на них неприятно. Так вот, люди, которые морщатся сообразно своим - искренним - ощущениям, счастливее тех, которые сюсюкают через силу.

Анализ ответов более 2 тысяч добровольцев показал: чем чаще демонстрируемые эмоции совпадали с реально ощущаемыми, тем более были удовлетворены жизнью участники опроса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Деловая переписка - не место для чувств

В том же Израиле обнаружили: получатели деловых электронных писем, в которые вставлены смайлики, почему-то считают отправителей недостаточно компетентными. И не ощущают никакой дополнительной искренности, дружелюбия, добрых намерений или даже сочувствия, которые те хотели бы продемонстрировать.

К примеру, письмо такого, скажем, содержания «сожалею, что наша фирма не сможет перевести деньги за отгруженную вами продукцию» не станет «теплее» от того, что отправитель сопроводит его грустным смайликом. Наоборот, будет выглядеть издевательским. И конечно же, некомпетентным.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

А надо ли, Лю?

Так что? Памятуя об «открытии» Лю, начнем рассылать «злые смайлики» всем, кто их засуживает? И будем счастливы? С научной точки зрения, да - таков путь к собственному субъективному благоденствию. То есть, к счастью, проще говоря. Но это - в теории. В реальной жизни, люди понимают, вряд ли рука поднимется. Да и зачем? Если, конечно, нет планов намеренно выразить недовольство. Но можно ведь и не разбавлять свое сообщение улыбочками. Чтобы не «кривить душой».