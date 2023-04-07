Си Цзиньпин на встрече в Пекине с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что «нет чудодейственных средств» для разрешения кризиса в незалежной Фото: REUTERS

А диверсанты ползут как тараканы

«Западная» группировка войск за сутки на Купянском направлении нивелировала до двух украинских взводов, две бронемашины, два автомобиля и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Около 8.30 утра в Брянской области дали по ушам диверсионно-разведывательной группе ВСУ численностью более 15 боевиков. Они рвались на территорию России в районе Случаевска Брянской области. Артиллерия ЗВО ухнула, ДРГ рассеяли, ее остатки смылись в незалежную.

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя до 80 украинских бойцов, две бронемашины, три автомобиля, самоходку «Гвоздика», миномет «Нона» и гаубицы Д-20 и Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении упокоила полторы роты, три бронемашины, 8 автомобилей, польскую САУ «Krab», самоходки «Гвоздика» и «Акация», гаубицу Д-20, и американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: до 35 бойцов ВСУ, две бронемашины, два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 20 «воинов света», два автомобиля и самоходку «Акация». ПВО перехватили 11 снарядов «HIMARS». И приземлили 11 украинских беспилотников.

Китайский лидер дал урок Макрону

Си Цзиньпин на встрече в Пекине с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что «нет чудодейственных средств» для разрешения кризиса в незалежной. По мнению лидера Китая, все стороны конфликта должны создать приемлемые условия для прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров. Председатель Си так и заявил: «Позиция Китая по украинскому вопросу заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию». Эммануэль и подруга его Урсула очень бы хотели, чтобы Пекин хотя бы пару слов сказал насчет того, что Москва – зло по отношению к Киеву и Брюсселем. Но хотеть – не значит мочь. Дедушка Си никому ничего не сказал.

Мельник отыскал виновных в украинском кризисе

Андрей Мельник, замглавы украинского МИД и бывший посол незалежной в ФРГ, обвинил Берлин в провале минского переговорного процесса. Говоря о причинах фиаско и Минских соглашений, и Нормандского формата, Мельник заявил, что Германия не смогла стать «честным маклером». Выдающийся дипломат нашего времени сообщил: «Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений». И потому, по его мнению, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Ну вот такой анализ, других дипломатов у них для вас нет.

Признание украинского пилота

В Брянской области после падения украинского самолета задержан пилот Александр Морозов. Он был остановлен пограничниками при попытке сбежать в самостийную. У него нашли автомат и бронежилет. Сообщил, что ему обещали 50 тысяч гривен (100 тысяч рублей) за разведку местности с воздуха. И утверждал, что следовал за другим самолетом и «даже не знал, что уже попал в Россию». Не оскудела земля украинская дебилами.

Ущерб энергетической структуре незалежной превысил 10 миллиардов долларов

Ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре самостийной превысил $10 млрд. Такова оценка Всемирного банка и Программы развития ООН. Для экстренного ремонта незалежной требуется не менее $1,2 млрд. Урон энергетике — около $6,5 млрд. Ущерб АЭС, пор данным ООН - около $770 млн. Постоянный представитель Программы развития ООН на Украине Жако Силльерс заявил, что на сегодня «приоритет состоит в том, чтобы сохранить свет и тепло». Где, в блиндажах под Сватово и Кременной?

К потомкам запорожских казачков прибывают английские стальные кони

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что британские танки Челленджер 2 уже прибывают в подразделения ВСУ на запорожском направлении. По его данным, российские силы готовы к противодействию английской бронетехнике. ВСУ прощупывают линию фронта, инициируют артиллерийские дуэли, и прогревают моторы. Украинские бойцы, по мнению Рогова, активизируются в последний момент в ходе возможного контрнаступления. Тогда командование Украины и бросит в атаку бронетехнику, в том числе английскую и пехоту. Мотор английский, а выхлоп низкий.

В «гвардии наступления» более тысячи украинских женщин

Агентство Reuters сообщило, что Киев привлек 40 тысяч человек в состав восьми штурмовых бригад «гвардии наступления», сформированной в феврале. Глава МВД незалежной Игорь Клименко доложил Reuters, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. И уточнил, что чуть менее 3 процентов из состава бригад – женщины. То есть – около тысячи валькирий. Лучше бы они крестьян рожали. Хотя…

Сатанисты сносят церковь князя Владимира

Во Львове сносят деревянную церковь Святого равноапостольного князя Владимира. Храм подчинялся канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Здание прежде несколько раз горело, прихожане считают, что это были намеренные поджоги. На месте нынешнего храма намереваются построить объект раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). Под собою не чуют земли.

Новые беженцы в Польше усиливают неприязнь к восточному соседу

Конрад Ренкас, обозреватель Mysl Polska, утверждает, что приехавшие в Польшу беженцы убедили поляков в необходимости денацификации Украины. Он сообщил: «Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Бандеры, Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Украина — территория, где абсолютно необходима денацификация». Так мы про это вам уже больше года талдычим, а вы своих смертников с «Крабами» продолжаете на Донбасс посылать. А украинских «беженцев» через Польшу за 13 месяцев прошло более 8 миллионов. И кто будет польку танцевать?

Полторы сотни НКО поддержат участников СВО

156 заявок от некоммерческих организаций в Москве поступило на участие в конкурсе грантов в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Треть от общего числа проектов заявлена в рамках направления «Преодоление». Это индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации и реабилитация демобилизованных участников СВО. Около четверти заявок подано по направлению «Сопричастность». Они нацелены на психологическое консультирование семей, работу с травматическими расстройствами. Третье по популярности направление – «Территория заботы. От семьи к семье». Оно предусматривает организацию сбора и распространение гумпомощи и другие проекты поддержки.