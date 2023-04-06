Когда снимки скажут лучше тысячи слов: стартовал прием заявок на конкурс фотоисторий "ОБЪЕКТИВная благотворительность - 2023"

Здесь нет селфи или формальных снимков – только самые искренние, добрые и выразительные фотографии о главных проектах, о людях, которые спасают, лечат, учат, защищают

Здесь нет селфи или формальных снимков – только самые искренние, добрые и выразительные фотографии о главных проектах, о людях, которые спасают, лечат, учат, защищают. 5 апреля стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность - 2023» - его проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» уже в 12-й раз.

Благотворительные фонды, волонтерские движения, социально ответственные компании, фотографы-любители и профессиональные фотографы со всей страны присылают на конкурс фотоработы и небольшие текстовые истории, раскрывающие всю палитру современной благотворительности. Эти кадры знакомят зрителей с деятельностью фондов и организаций, которые каждый день стараются менять мир к лучшему. Герои фотографий – те, кому помогали, или те, кто помогал, – люди разных возрастов, профессий, интересов.

Финалист конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» - 2022. ЧТО ЧУВСТВУЕТ ПАПА. "Благотворительный фонд "свет.дети"

Прием заявок продлится до 15 мая. Помимо общего отбора поступивших фотоисторий, где экспертное жюри формирует список до 20 работ-финалистов, ряд партнеров проекта учреждают свои номинации:

- «Женщины в благотворительности» - от Совета Евразийского Женского Форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ;

- «Инвестируя в молодежь» - от Фонда «Инносоциум» - социальной платформы Фонда Росконгресс ;

- «Делай добро» - от Всероссийской программы «Добро.ру»;

- «Портрет благотворительности» - от медиа-платформы «Открытые НКО»;

- Выбор пользователей «ВКонтакте» от социальной сети «ВКонтакте».

Финалист конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» - 2022. БЕЖЕНЦЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. Елизавета Панкова.

Кроме того, шорт-лист работ по результатам голосования жюри размещается в соцсетях Форума Доноров для голосования среди сообщества. Победитель получает приз зрительских симпатий.

Фотоистории победителей конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность-2023» традиционно назовут на Ежегодной конференции Форума Доноров, которая в этом году пройдет 4-5 октября. Они станут частью открытых выставок, которые проходят не только в разных городах России, но и за ее пределами.

Например, в 2018 году выставку представили премьер-министру Правительства Дмитрию Медведеву. В рамках партнерства с Фондом Росконгресс ее открыли на Международном экономическом форуме в Давосе, на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor запустил на основе работ фондов, участвовавших в конкурсе, кампанию «Добрые истории» в рамках социального проекта «Все равно?!».

А в 2019 году российский Форум Доноров возглавил работу по представлению многообразия благотворительности в Европе: ассоциация вдохновила своих европейских партнеров DAFNE (Европейская сеть фондов и донорских организаций) запустить среди европейских коллег аналог российской «ОБЪЕКТИВной благотворительности» — FOCUS: Philanthropy.

С 2020 года выставки «ОБЪЕКТИВной благотворительности» проходят не только в городах России Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Выкса и других, но и онлайн в VR-формате. По выставке победителей 2022 года виртуально можно пройтись по ссылке.