Герой спецоперации «Z» капитан Михеев заставил врага биться в контратаках

Капитан Дмитрий Михеев и гвардии старший лейтенант Егор Силантьев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

СКОВАЛ НАЦИОНАЛИСТОВ ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ

Гвардии старший лейтенант Егор Силантьев

«Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от формирований украинских националистов. Рота Егора вела наступление с окраин населенного пункта. Во время боя офицер грамотно организовал нанесение огневого поражения противнику и прорвал его оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, офицер, умело командуя подчиненными, шквальным огнем сковал действия националистов, лишив их возможности развить наступление. По итогам боестолкновения украинские националисты потеряли четыре машины и до 50 человек личного состава. Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и в последующем развить наступление».

ЗАСТАВИЛ ВРАГА БИТЬСЯ В КОНТРАТАКАХ

Капитан Дмитрий Михеев

«Подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева выполняло боевую задачу по штурму одного из опорных пунктов противника. Оценив обстановку, Дмитрий принял решение использовать эффект внезапности. Первом делом подавив огневые точки противника, российские военнослужащие в ходе боя уничтожили большое количество личного состава украинских националистов, после чего, закрепившись на выгодном рубеже приготовились к атаке боевиков. Организовав круговую оборону позиций, капитан Михеев грамотно управляя подчиненным личным составом, во взаимодействии с артиллерией не менее десяти раз отражал контратаки противника, уничтожив при этом танк, три БМП, две единицы ББМ, два расчета ПТРК и большое количество живой силы противника, не допустив утраты позиций. Проявляя мужество и героизм офицер вместе с подразделением выполнил поставленные задачи, обеспечил ввод в бой подразделений второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для выполнения дальнейшей задачи по освобождению населенного пункта».