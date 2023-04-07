Вопрос дня: У вас какие планы на теплые выходные? Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Вишневский, этномиколог, кандидат биологических наук:

- Я окажусь там, где еще теплее - сначала в Казахстане, потом в Узбекистане. Там, кстати, тоже есть хорошие грибные места, где отличные шампиньоны, вешенки и сморчки.

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств:

- Теплые апрельские выходные - они не для работы, они для отдыха. Сейчас с семьей планируем будущие, уже майские поездки. Вероятно, на Волгу. Пока же завершаем большой пост и готовимся к Пасхе.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Апрель - время для автоотрасли потрудиться над решением возникших проблем, невзирая на погоду. Но сейчас ряду работодателей на автозаводах придется оплачивать простои, похожая проблема и в автомобильных сервисах. И у нас, людей, связанных с автомобильной отраслью, сейчас нет времени обращать внимание на отличную погоду. А жаль.

Владимир Винокур, народный артист России:

- В эти дни у меня случился юбилей и телесъемки по этому поводу. Теперь готовлюсь к гастролям в Беларуси. Апрель - хороший месяц, и я имею надежду на то, что продолжу работать.

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты России:

- Любая партия - это предприятие непрерывного цикла. До наших демонстраций и маевок еще три недели, но готовиться к ним надо уже сейчас. Теплые выходные - время для общения с семьей. Попробую так и сделать.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Я хотел бы в теплые апрельские дни поработать на своей крымской пасеке.

Елена Драпеко, заслуженная артистка России:

- Чуть передохнуть - и потом снова работать.

Андрей Туманов, глава Садоводов России:

- Быстро оканчивать обрезку и прививку, потом ведь уже почки начнут распускаться - с южной стороны дома точно, с северной стороны еще можно подождать. Такое тепло в начале апреля - это довольно обычная история для первой декады в наших краях. И после обрезки и прививки буду холодостойкие культуры сажать, там, где земля освободилась от снега, - редиску, салатики, лук.

Анатолий Вассерман, знаток, депутат Госдумы:

- Я собираюсь работать - и погода на это никак не влияет. Я отдыхаю по Павлову - переменой рода деятельности. Если и уеду на выходные куда-то со своей Ходынки - то лишь по делам и в пределах Москвы.