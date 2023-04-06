Кардиолог Росгвардии рисует морские волны

Фото: Росгвардия

В День медицинской службы Росгвардии в хирургическом корпусе Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации открылась выставка картин военного врача кардиолога-ревматолога Наили Чикаленковой.

На выставке представлены морские пейзажи, натюрморты и портреты, которые Наиля Аликперовна пишет в свободное от службы время. Всего на выставке представлено более 20 работ.

Фото: Росгвардия

«Наиля Чикаленкова посвятила военной медицине больше 30 лет своей жизни, выполняла задачи в горячих точках. На ее счету сотни спасенных жизней. Сегодня военный врач Росгвардии принимает активное участие в лечении и восстановлении военнослужащих и сотрудников ведомства – участников специальной военной операции. За высокий профессионализм, особые заслуги при оказании медицинской помощи и вклад в развитие медицинской службы Росгвардии Наиля Чикаленкова отмечена ведомственными наградами», - рассказали в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Первыми зрителями выставки стали врачи и медицинские сестры, а также пациенты главного медицинского учреждения Росгвардии.

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военные врачи войск национальной гвардии организовали круглосуточное дежурство по оказанию неотложной помощи в одном из населенных пунктов Херсонской области. Теперь местные жители могут получить полный комплекс необходимой помощи – от диагностики до оперативного вмешательства и интенсивной терапии в течение первых суток.

Прием пациентов ведется на базе фельшерско-акушерского пункта, который ранее не работал. Бросив своих пациентов, местный доктор бежала на территорию, подконтрольную ВСУ. Остались только медсестры, которые помогают военным медикам Росгвардии лечить своих односельчан.

За медицинской помощью к врачам войск национальной гвардии уже обратились более 50 мирных жителей. В основном пациенты жалуются на сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, заболевания опорно-двигательного аппарата.

С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии.