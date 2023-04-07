Отчет губернатора Ростовской области о работе правительства за год единогласно поддержали в донском парламенте

Губернатор Василий Голубев представил отчет о работе регионального правительства. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону, на очередном заседании Законодательного Собрания, глава региона Василий Голубев представил отчет о работе областного правительства в минувшем году.

«ЭТОТ ГРУЗ НЕ СЛОМАЛ НАС»

- 2022 год стал годом судьбоносных перемен во имя восстановления исторической справедливости и построения равноправного мира для будущих поколений. На всех нас – исполнительную власть, депутатский корпус, бизнес-сообщество, муниципальные образования, всех жителей Ростовской области – легла большая ответственность. Этот груз не сломал нас, а еще больше объединил, сплотил и позволил найти верные решения в этих новых условиях, - обратился к присутствующим Василий Голубев.

Результат сплоченной работы не заставил себя ждать. В 2022-м был достигнут рост большинства значимых показателей, прежде всего промышленности, сельского хозяйства, строительства .

В минувшем году в Донском крае собрали рекордный урожай зерна. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

РОСТ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Так, из информации, представленной в отчете, следует, что по итогам прошлого года промышленное производство в области выросло почти на 8%. На10 % выросло производство в аграрном секторе. Собран рекордный урожай зерновых – 15,4 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2021 году.

Инвестиции в основной капитал выросли на 2% и составили 465,5 млрд. рублей.

В 2022 году средняя заработная плата выросла на 14% и составила 44 тысячи 766 руб. Одновременно с этим регистрируемая безработица достигла исторического минимума – 0,5%. Это даже ниже доковидного уровня (0,8 %).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Все обязательства перед жителями Ростовской области выполняются. Был расширен диапазон мер социальной поддержки в отношении многодетных семей, детей, инвалидов, ветеранов.

Также до 100 тысяч рублей увеличен размер денежной компенсации по оплате расходов на газификацию домовладений, расширили перечень получателей этой выплаты.

Оказывалась всесторонняя поддержка гражданам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей. Помогали и продолжают помогать военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей.

Депутаты областного ЗС единогласно приняли отчет главы региона. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Развивается сфера образования. В прошлом году на Дону построили 21 детский сад и 5 школ.

Продолжилась реализация программы модернизации здравоохранения. Было оснащено 21 модульное здание учреждений здравоохранения; в медорганизации поставлено 75 автомобилей и дополнительно закуплено 38 автомобилей скорой медпомощи; капитально отремонтированы 25 объектов здравоохранения; введено в эксплуатацию 5 366 единиц медоборудования.

- Более 1 млрд рублей направили на развитие инфраструктуры спорта. Завершили строительство центра тяжелой атлетики в Шахтах и крытого футбольного манежа в Ростове. Модульное многофункциональное спортивное сооружение получила школа олимпийского резерва № 5, - сообщил Василий Голубев.

ЭКОНОМИКА ДОНСКОГО КРАЯ

Отдельно в своем отчете губернатор Ростовской области остановился и на экономике региона.

- Очевидно, что динамика развития региона напрямую зависит от состояния экономики. В прошедшем году донской бизнес в очередной раз продемонстрировал свою устойчивость. Такую гибкость экономика региона проявляет не впервые. Так было и в ковидный 2020-й. Донское производство не просто не остановилось, оно почти мгновенно отозвалось на нужды специальной военной операции: увеличено производство авиа– и вертолетной техники, спецхимии и средств защиты, изделий радиоэлектронной промышленности; освоено новое производство спальных мешков, балаклав, резиновых сапог, термосов и многого другого, что необходимо нашим защитникам, - сообщил Василий Голубев.

«ОТЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ»

В свою очередь, отчет главы региона депутаты утвердили единогласно.

Спикер донского парламента, секретарь ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко подчеркнул, что 2022 год – поворотный в истории и жизни нашей страны.

- Правительство Ростовской области во главе с Василием Юрьевичем Голубевым на сто процентов вовлечено в решение регионом важных государственных задач. В отчетном году Ростовская область показала отличные примеры собственного внутреннего развития. Меры поддержки граждан и стимулы для экономики помогают региону крепко стоять на ногах и показывать достойные результаты, - сказал Александр Ищенко.

Представители политических партий также отметили эффективную работу правительства Ростовской области.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Алексей Мисан также прокомментировал отчет главы региона.

- Доклад губернатора интересный и довольно оптимистичный. Один из главных приоритетов работы правительства в 2022 году – тема специальной военной операции. И в нашем регионе осуществляется максимальная поддержка семьям военнослужащих, - сказал руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Алексей Мисан.