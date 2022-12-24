Нижний Новгород: куда сходить с детьми в новогодние праздники

Фото: Нижний 800

Нижний Новгород – один из красивейших мегаполисов нашей страны. Только в этом году преобразившийся старинный приволжский город уже посетили не менее 2,7 млн туристов со всей страны. Не разочарует Нижний Новгород и тех, кто решит встретить здесь всей семьей наступающий 2023 год или приехать на новогодние каникулы!

НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ

Самые интересные мероприятия Нового года столицы Приволжья будут проходить на Нижегородской ярмарке. До 15 января здесь открыта резиденция Деда Мороза. Попасть к нему в гости можно бесплатно по предварительной онлайн-регистрации на сайте: tickets.nizhny800.ru. Онлайн-запись открывается каждый день в 12:00 за сутки до предполагаемого визита.

Фото: Нижний 800

У Главного ярмарочного дома открыт каток. Сюда можно приходить всей семьёй! Дети от 3 до 6 лет могут кататься бесплатно. На Ярмарочной площади построен ледовый городок и горки, есть домики с сувенирами и угощениями. Прогулка среди новогодних декораций доставит массу удовольствия. А ведь еще можно покататься на карусели!

Ваш ребёнок вряд ли устоит перед искушением порисовать огромными карандашами на стенах, покататься на интерактивной горке и попрыгать на батутах. Всё это возможно в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *. С 24 декабря по 5 февраля там пройдёт инсталляция «Фиджитал сказка» от компании Hello I/O. В ЦЕХе разместятся 9 фиджитал-аттракционов Hello Park, где совместят реальные предметы и интерактивные проекции. Параллельно в пространстве будет проходить выставка об истории и эволюции компьютерных игр.

• Билеты

В центре современного искусства «Терминал» готовят новую экспозицию — «Вихрь игрушек». Она отсылает к сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Выставка откроется 24 декабря, а 28—29 декабря и 4—5 января в декорациях экспозиции пройдёт интерактивное шоу для детей 6—10 лет.

• Билеты уже в продаже

Какой Новый год без Щелкунчика? Знаменитый балет на музыку Чайковского покажут в театре оперы и балета имени Пушкина 24, 25, 27—31 декабря и 2—6, 8 января. Билеты можно купить, в том числе, по «Пушкинской карте».

Традиционная новогодняя выставка «Волшебный мир зимних праздников» собирает гостей в купеческой усадьбе Рукавишниковых и рассказывает об истории Нового года и Рождества, приметах и традициях. Выставку можно посетить до 22 января. В интерьерах усадьбы пройдут детская программа «Канун Рождества», детская ёлка в купеческой усадьбе, а в начале года – семейная программа «Дело было в январе…» (6+)

Фото: Нижний 800

А в Нижегородском художественном музее пройдет цикл лекций и экскурсий, который поможет провести новогодние каникулы не только весело, но и с пользой. Большинство из этих мероприятий доступны по «Пушкинской карте».

Отправляйтесь на новогоднюю экскурсию «Где шушпан?» в Манеже. Юные посетители совершат путешествие по Нижегородскому Поволжью, познакомятся с народностями территории региона, увидят их традиционные костюмы. Богатая экспозиция удивит и взрослых!

Во всех филиалах Нижегородского художественного музея пройдет насыщенная программа для детей. Перед ребятам встанет нетривиальная задача найти ответы на важные новогодние вопросы: кто приносит детям подарки и прячет их, как нарядиться на праздник, откуда взялись «Фантастические твари Джоан Роулинг» и что дарить герцогу, если вас пригласили ко двору на новый год в XV веке и многие другие. Программа будет проходить в предновогодние дни и каникулы.

В ТЮЗе в новогодние каникулы смотрим яркий музыкальный спектакль «Волшебные превращения под Новый год», 6+. Обещают, что на сцене действительно будут происходить магическое действо!

В Театре кукол до 15 января — «Новогодние сны Деда Мороза», 0+. Пока главный волшебник спит, маленьким зрителям предстоит сразиться с коварным Снежным троллем — искать среди забытых вещей нужные слова и верные подсказки.

В филармонии для юных зрителей подготовили представление «Снежная королева» (28—30 декабря, 3—6 января) — сказка по мотивам произведений Андерсена. Повествование будут сопровождать музыкальные иллюстрации симфонического оркестра, а волшебные образы оживут буквально — на экранах, стенах, потолке посредством иллюминации от студии dreamlaser.

В обновлённой экспозиции Музея истории Горьковского автомобильного завода (проспект Ленина, 95) можно увидеть артефакты разных лет— уникальные документы, эскизы, карты, а также фотографии Николая Добровольского — фотолетописца завода на протяжении почти полувека. И, конечно, легендарные автомобили — «Эмки», «Волги», «Победы», «Чайки». В экспозиции есть интерактивные зоны, VR-технологии, а на одном из этажей разместили интерактивную образовательную площадку. Режим работы: понедельник — воскресенье 09:00—19:00, 31 декабря — 3 января — нерабочие дни, 4—7 января 10:00—18:00.

Русский музей фотографии предлагает познакомиться с редкими новогодними фотооткрытками разных эпох. Экспозицию до 31 января дополняет интерактивная программа «Новогодний калейдоскоп» с мастер-классом по созданию авторской открытки-фотограммы.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Недалеко от Ярмарки, у стадиона «Нижний Новгород», откроется ещё одна зимняя площадка для активного отдыха — «Спорт Порт». Здесь можно кататься на коньках, тюбинге и ледянках, присоединиться к мастер-классам по зимним видам спорта и принять участие в веселых турнирах Попробуете сыграть в футбол в валенках? Площадка будет работать с 29 декабря по 26 февраля.

Парк «Швейцария» украсили красивой иллюминацией. Там также есть каток, а на все праздники запланирована активная развлекательная программа для всей семьи.

Подробности

Фото: Нижний 800

С 24 декабря по 8 января в Нижнем Новгороде состоится традиционный фестиваль «Горьковская ёлка». Традицию проведения благотворительных ёлок создал писатель Максим Горький. Во время фестиваля пройдут праздничные гулянья в разных районах города. Площадками для праздника станут: в Автозаводском районе — парк «Автозаводский» и Второе парковое озеро; в Приокском — парк «Швейцария», в Нижегородском — парк имени Свердлова, в Ленинском районе — парк «Дубки» и парк Станкозавода, в Сормовском — парк «Светлоярский».

ФУД-ПУТЕШЕСТВИЕ

В новогодние праздники нижегородцы и гости города получат уникальную возможность отправиться в фут-путешествие. В более чем двух десятках ресторанах Нижнего Новгорода будет представлено специальное меню волжской кухни. Блины с осетриной и оливье из петухов — для взрослых, а для ребят — десерты: яблочная шарлотка, запеченная груша с орехами, ромашковое «Птичье молоко» и ягоды.

Специальное меню фестиваля «Горьковская ёлка» с блюдами для детей будет действовать» в ресторанах YALE, «Безухов», Bottega, «Юность», MITRICH, «Мох», «Уголёк», «Горячо», RIBS, «Метеор бистро», COFFEE CAKE, MOLOKO, MUKKA, «Чебурешная», «Будапешт», BUTCH&DUTCH, «Английское посольство», «Роберто» и «Селёдка и Кофе».

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

• Основная программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде

• Детская программа

• Новогодняя программа на Нижегородской ярмарке