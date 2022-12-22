Герой спецоперации «Z» сержант Чудинов поразил 50 вражеских целей

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит».

ПОДАВИЛ АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА

рядовой Александр МАНДАЖИ

«Подразделение, в составе которого действовал рядовой Александр Мандажи, выполняло задачи по удержанию обороны на одном из тактических направлений. Наступая, украинские националисты, стремясь прорвать оборонительные рубежи российских войск, вели артиллерийский и минометный огонь по нашим позициям. Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня, Александр точным огнем подавил артиллерийские позиции противника, при этом уничтожил пять единиц техники противника и большое количество живой силы. Грамотные и профессиональные действия рядового Александра Мандажи существенно снизили боевые возможности противника и способствовали удержанию стратегически важных позиций».

ПОРАЗИЛ 50 ЦЕЛЕЙ ПРОТИВНИКА

сержант Кирилл ЧУДИНОВ

«Сержант Кирилл Чудинов, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял огневые задачи по поражению объектов противника в ходе наступательных действий российских войск. Подразделения Кирилла действовало в условиях ожесточенного сопротивления противника, который применял ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные аппараты. В ходе специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника, сержант Кирилл Чудинов в составе расчета орудия выполнил свыше 50 огневых задач. В результате прицельного огня была подавлена батарея вражеских реактивных систем залпового огня, огневые позиции гаубиц, минометов, а также уничтожено большое количество живой силы противника. Высочайшим профессионализмом и самоотверженность сержанта Кирилла Чудинова позволили нанести существенный потери украинским националистам и выбить их с занимаемых позиций».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В филиале «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации прошла научная конференция, посвященная совершенствованию способов реабилитационной помощи раненым военнослужащим.

В госпитале успешно применяется множество лечебно-восстановительных направлений, таких как лечебная физкультура, более 30 видов физиотерапии, кинезиотерапия, традиционная терапия, водолечение и многое другое. Все эти направления были продемонстрированы участникам конференции.

Выступая с докладом, начальник филиала, заслуженный Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Владимир Юдин отметил важность задачи восстановления пострадавших от боевых травм: «Возвращение в строй военнослужащих, имеющих боевые травмы – одна из наиболее важных задач системы медицинского обеспечения войск».

Также начальник филиала отметил, что полноценная реабилитация не может ограничиваться лишь медицинскими методами: «Всем пострадавшим комплексно оказывается необходимая помощь. Это и санаторно-курортное восстановление, психологическая поддержка, ряд мер для социализации и адаптации к новым условиям жизни».