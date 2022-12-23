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Звезды22 декабря 2022 21:30

Филипп Киркоров сделал пластическую операцию

Певец похвастался результатами преображения
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров в последнее время заметно похорошел. Похудевший и подтянутый артист прекрасно выглядит. Как оказалось, он сделал пластическую операцию. Об этом певец рассказал на светской вечеринке в Москве.

"Самое яркое, что произошло за последнее время, - моя неземная красота. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота", - цитирует Филиппа Киркорова Super.

Ранее ходили слухи о том, что певец пересаживал волосы, подкачивал скулы, менял форму подбородка. Какие именно процедуры делал артист, он не утоянял.

Он лишь сообщал, что неоднократно обращался к косметологам, чтобы выглядеть моложе. Артист не видит в этом ничего зазорного.

Филипп регулярно прибегает к так называемым "уколам красоты". "Возраст берет свое, но сегодня есть отличные средства косметологии, которые лицу с экрана дают возможность хорошо выглядеть", - заявил он.

Внешность певца корректировалась очень аккуратно. Это позволило избежать эффекта одутловатого лица.

Шоу-бизнесО РАЗНОМФилипп Киркоров, досье KP.RU