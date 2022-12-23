Агутин впервые высказался о разводе с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже 22 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Слухи о том, что в браке Леонида Агутина и Анжелики Варум не все ладно, в последние недели растут, как снежный ком. Грустные новости распространяются по Сети, и поклонники переживают за одну из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Чтобы успокоить фанатов, Агутин впервые высказался о разводе и опроверг слух о том, что они с женой больше не вместе. Соответствующее заявление звезда шоу «Голос» сделал в своем Telegram-канале.

Леонид не стал писать отдельный пост на эту тему и просто сделал репост сообщения со своей фан-страницы.

«Важное объявление! Распространяемые в сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой, - говорится в сообщении. - В ход пустили и новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором её недавнего концерта».

Песня «Последний трек» упомянута не зря. Многие, послушав новинку, в создании которой принял участие Агутин, углядели в ней намек на грядущий развод Леонида и Анжелики. Особенно всех взволновала строчка: «Я закрываю между нами дверь».

В то, что любимцы публики действительно расходятся, поверил даже журналист Отар Кушанашвили.

«Я не хочу, чтобы они расходились, ибо их союз — напоминание о самом главном в жизни. Нас всех связывает только любовь! Вся сила, вся благодать в любви… Если эта пара расстанется, конечно, я переживу, но какой ценой - меня станет меньше, я скукожусь, стану меньше верить в жизнь, а не могу этого допустить, потому что впереди празднование Нового года», - сообщил Отар в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Напомним, Варум и Агутин живут в браке уже 22 года. Супруги познакомились еще в 90-е годы. Их отношения завязались в 1998 году. В последнее время Анжелика Варум не так часто появляется на ТВ, как раньше. И если ее супруг охотно участвует в телешоу, то Анжелика предпочитает все больше времени проводить дома. Певица рассказывала, что она отстранилась от токсичной жизни внутри шоу-бизнеса. Артистка увлеклась виноделием, купила виноградники в Темрюкском районе и развивает собственное производство.

С возрастом Варум смирилась с темпераментом мужа, не скрывавшего, что в браке он был не всегда верен. Анжелика уверена, что близким и любимым людям можно многое простить.

- Даже эти моменты (измены, в которых признавался Агутин – Ред.) я не хочу вычеркнуть из нашей жизни, - призналась Варум в одном из интервью. - Я с ними росла. Когда вы будете в отношениях лет 10-15, то почувствуете, что отношение к человеку рядом с вами меняется. Моменты, которые были в приоритете, когда начинали отношения, трансформируются. Дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор.