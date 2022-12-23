Мама - звезда Playboy, папа - актер: Новой возлюбленной Ди Каприо всего 23 года, и она из известной семьи

Ди Каприо встречается с моделью Викторией Ламас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще недавно Леонардо Ди Каприо проводил вечера в компании Джиджи Хадид. Звезда подиумов вполне вписывалась в стандарты ветреного голливудского холостяка: модель, голубоглазая блондинка, обожает тусовки. Все сходилось, кроме одного: Джиджи уже 27 лет, и у нее есть ребенок. А Лео, как известно, предпочитает девушек помоложе. Как только его очередной пассии исполняется 25 лет – все, будь добра, собирай вещи и освобождай место для новой избранницы. Вот и Джиджи возрастной ценз в итоге не прошла. На днях Ди Каприо заметили в компании совсем другой девушки – модели Виктории Ламас.

Папарацци подловили Лео и Викторию, когда они выходили из клуба «Birds Street» в Лос-Анджелесе. Пара села вместе в машину и принялась оживленно болтать. Ди Каприо и его спутница смеялись и выглядели весьма счастливыми.

Кто же она, новая девушка Лео? Виктория из известной голливудской семьи: ее отец – звезда фильмов 90-х, актер Лоренцо Ламас. Мама – модель Playboy, красавица-блондинка Шона Сэнд. Виктория решила пойти по стопам сразу обоих родителей. На ее счету шесть актерских работ и съемки в фотосессиях. Девушка также увлекается фотографией и живописью и сама потихоньку рисует.

Виктория из известной голливудской семьи: ее отец – звезда фильмов 90-х, актер Лоренцо Ламас. Фото: соцсети.

Больше, чем ее семью, поклонники Ди Каприо обсуждают возраст Виктории. Она родилась через два года после выхода на экраны культового фильма Ди Каприо «Титаник».

Напомним, в конце августа западные таблоиды сообщили, что очередной роман Леонардо закончился неудачей. Актер расстался с моделью Камилой Морроне накануне ее 25-летия. Лео и Камила встречались более пяти лет. Мировые таблоиды вздыхали с облегчением: наконец-то самый завидный жених Голливуда нашел себе постоянную спутницу. Им предрекали скорую свадьбу, но, увы, этому не суждено было сбыться.

. Виктория решила пойти по стопам сразу обоих родителей. На ее счету шесть актерских работ и съемки в фотосессиях. Фото: соцсети.

Лео впервые познакомился с Камилой еще в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. Камила - падчерица Аль Пачино, который много лет жил с матерью Камилы Лусилой Сола. Но по-настоящему встречаться Леонардо и Камила начали где-то в 2017 году после разрыва актера с моделью Ниной Агдал.

До Камилы так долго место в сердце Лео занимали только две красавицы — бразильская модель Жизель Бундхен и израильская манекенщица Бар Рафаэли. С обеими Лео чуть было не пошел под венец.