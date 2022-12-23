Папа римский предупредил об опасности "изящного демона с букетом цветов"

В этот раз папа пожаловался на живущих в Ватикане кардиналов Фото: REUTERS

Папа римский Франциск в преддверии Рождества выступил с обращением к папской курии – главному административному органу Святого престола.

Франциска неоднократно критиковали за то, что это ежегодное обращение он превратил из праздничного в критическое, каждый раз красочно описывая в нем все новые и новые аспекты недобросовестного служения высокопоставленных отцов церкви.

В этот раз папа пожаловался на живущих в Ватикане кардиналов. По его наблюдениям, священнослужители часто испытывают искушение поверить в то, что они куда более просвещены, чем другие верующие, и вообще более защищены от любых искушений из-за своего высокого церковного статуса, пишет FoxNews.

- Мы находимся в большей опасности, чем все остальные, потому что рядом с нами всегда находится изящный демон, который не стучит громко в дверь, а просто является с букетом цветов в руках.

Франциск процитировал фразу из Евангелия от Луки: «Когда нечистый дух изгоняется из человека, он возвращается с семью другими, еще более злыми».

- Мы признаем зло и пытаемся искоренить его. Но было бы наивно думать, что оно исчезнет надолго. Его облик раньше был грубым и жестким. Теперь оно выглядит элегантным и утонченным. – резюмировал папа, считая, что только воля к борьбе со злом и его влиянием на разум смогут разорвать порочный круг.