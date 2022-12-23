Новое правительство стало самым правым в истории Израиля

Формирование правительства оказалось для Нетаньяху непростой задачей Фото: REUTERS

Вернувшийся во власть премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил президенту о формировании нового правительства страны. Это произошло буквально за несколько минут до истечения назначенного срока.

Пятые по счету внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Израиле за последние три с лишним года, не только вернули на место премьера Нетаньяху, но и дали ему возможность сформировать самый правый кабинет министров за всю историю государства, пишет Financial Times.

Помимо возглавляемого новым премьер-министром правой партии «Ликуд» в правящую коалицию вошли религиозные и правые: «Религиозный сионизм», «Ноам», «Оцма Йехудит», «Яхадут ха-Тора» и «ШАС».

- Благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, я смог создать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля, – заявил Нетаньяху, комментируя формирование кабмина.

«Ликуд» стал лидером избирательских симпатий на выборах, прошедших в начале ноября. После подсчета голосов стало ясно, что Биньямин Нетаньяху, возглавлявший правительство Израиля более 15 лет и покинувший свой пост в 2021 году, вновь встанет во главе правительства.

Формирование правительства оказалось для Нетаньяху непростой задачей: он не смог сделать это в отведенный законом срок, и 11 декабря президент Израиля Ицхак Герцог добавил ему еще 10 дней.