В Канаде вступает запрет на продажу жилья иностранцам

Ограничение на сделки подтвердило канадское национальное жилищное агентство Фото: EAST NEWS

С начала нового года в Канаде вступает в силу запрет на продажу жилой недвижимости иностранцам, за который парламент страны проголосовал летом этого года.

Ограничение на сделки подтвердило канадское национальное жилищное агентство Canada Mortgage and Housing Corporation, выполняющее также роль государственного ипотечного страховщика.

По мнению канадских законодателей, закон должен повысить доступность жилья для жителей Страны Кленового Листа, пишет CBC News. Новая норма будет действовать в течение ближайших двух лет и может быть продлена.

Исключение составят иностранцы, имеющие разрешение на работу в Канаде (включая временное), а также претенденты на статус беженца или его обладатели. При соблюдении ряда условий покупать жилье также смогут студенты-иностранцы, обучающиеся в канадских вузах.

Лица, нарушившие данный закон, могут быть оштрафованы на сумму в 10 тысяч канадских долларов (более полумиллиона рублей), а также будут обязаны продать жилье, которое они успели приобрести в обход нового требования.

– Жилье не должно быть товаром. Закон гарантирует, что дома будут принадлежать гражданам Канады, – заявил глава Министерства жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности Ахмед Хусейн.