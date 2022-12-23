Индия возвращает масочный режим из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Меры предосторожности связаны в первую очередь на предотвращение заноса возбудителя COVID-19 из Китая Фото: EAST NEWS

На фоне всплеска заболеваемости в Китае власти Индии призывают своих граждан вспомнить об антикоронавирусных ограничениях и предлагают людям вновь носить маски, соблюдать социальную дистанцию и меры личной гигиены, а также делать бустерные уколы вакцины для профилактики заражения.

В то же время, согласно официальным данным, на сегодняшний день в Индии зафиксировано менее 3,5 тысячи случаев заражения, и кривая заболеваемости идет на спад, пишет The Indian Express.

Меры предосторожности связаны в первую очередь на предотвращение заноса возбудителя COVID-19 из Китая, где ситуация с заболеваемостью далека от идеальной.

На этой неделе в международных аэропортах Индии вновь стали проводить выборочное тестирование пассажиров на коронавирус, но официального объявления об изменении правил авиаперевозок пока не сделано не было.

- Мы внимательно отслеживаем новые варианты возбудителя болезни и рекомендуем направлять образцы от пациентов с положительным результатом на COVID-19 в аккредитованные лаборатории, – сказал министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

По заявлению властей, речь о введении ограничительных мероприятий в стране пока не идет.