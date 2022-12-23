Самые красивые звезды новогодней ночи 2023: какие костюмы выбрали для «огоньков» Пелагея, Лолита, Валерия, Андрей Малахов и Стас Михайлов

Андрей Малахов в модном элегантном пиджаке проводит 31 декабря 2022 год. Фото — телеканал «Россия»

В новогоднюю ночь на главных телеканалах страны звезды будут создавать праздничное настроение телезрителям. Наряды для главного эфира года артисты подбирают особенно тщательно. Стараются быть модными и красивыми, а некоторые еще и учитывают рекомендации астрологов – по восточному календарю наступает год Черного Водяного Кролика. Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы выбрали самых модных и красивых звезд. Их наряды можно смело копировать 31 декабря – модно и Кролику понравится.

Невеста в волосатом платье

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в этих образах могут и в загс еще раз сходить. Идеальные жених и невеста образца 2023 – элегантный минимализм. Платье у Натальи подходит не только для невесты, которые не любит пышные юбки, но и для модной встречи 2023-го. Здесь три тренда. Первый: платье-сетка – эту модную базу носят и «без прикрытия», но певица жена и мать, поэтому все прилично. Второй: сетку прикрывают кисточки «бахромы» - актуальная замена модным нынче кисточкам перьев. Помните, что в этот праздник никаких нарядов с натуральным мехом – Кролику это не понравится. Третий: белый – остается модным цветом и всегда нарядным для торжественных случаев. Крой платья также остается актуальным – в античном стиле.

Где увидим: «Новогодний голубой Огонек» на телеканале «Россия».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото — телеканал «Россия»

Блестящая женщина

Лолита демонстрирует обновку для тех, кто хочет нарядится в красивый и удобный костюм. Удачный крой костюма: он обтягивает и выгодно подчеркивает талию, длинные красивые ноги; а складки юбки прикрывают фигуру в тех местах, где при определенных движениях даже у супермоделей могут появится складки. Ну и юбка поверх брюк – все еще актуально. Блестящая черная ткань – вечная классика для новогодней ночи. Цвета, которые одобрены астрологами в год Черного Водяного Кролика – черный, все оттенки голубого и синего, розовый или фуксия.

Где увидим: Новогодняя ночь на Первом канале – «Двадцать лет спустя».

Блестящая Лолита. Фото — Юрий Феклистов.

Королева красоты

Жасмин демонстрирует самый эффектный наряд в главную ночь года. Институт цвета Panton назвал главным цветом 2023 – пурпурно красный. Вот как раз в таком и выступает Жасмин. Для тех, кто ориентируется на гороскопы, по восточному календарю считается, что красный защищает человека от всего негативного. В такой праздник блеск одобрен для всех! Жасмин блестит красиво – тот случай, когда пайетки смотрятся дорого. Такой крой платья не только эффектно смотрится, но еще и стройнит, скрывает последствия обильного застолья – актуально для новогодней ночи. Идеальный праздничный образ и для праздника в ресторане, и в кругу близких.

Жасмин демонстрирует оттенки главного цвета 2023 года. Фото — Юрий Феклистов

Где увидим: Новогодняя ночь на Первом канале – «Двадцать лет спустя».

Мини разрешается

Валерия умеет прилично носить мини. Новогодняя ночь – отличный повод не стесняться возраста тем «кому немного за тридцать» и показать красивые ноги. Приличный и модный вариант: вот такой жакет оверсайз – он отделан камнями, что сразу переводит его из разряда «офисных» в «праздничный». Под ним – закрытое мини-платье, показываем что-то одно – в данном случае красивые ноги. Если у вас нет блестящего пиджака – украсьте тот, что есть: шарф из перьев или узкий боа – модный вариант. Подходящий образ для праздника в кругу друзей.

Валерия в приличном мини. Фото — PR НТВ

Где увидим: «Новогодняя Маска и Аватар» на НТВ.

Любительницам брюк

Юлии Савичевой очень идет этот белый. Образ модницы конца 60-х – все это сейчас очень актуально. Короткий жакет, брюки клеш с завышенной талией – это не выгляди буднично, стильные удачные решения всегда выглядят выгодно. Новогодний элемент – декоративные пуговицы. Удобно праздновать: можно за столом посидеть, а потом быстро накинуть пуховик – и гулять.

Юлия Савичева и ее брюки-клеш. Фото — Юрий Феклистов

Где увидим: Новогодняя ночь на Первом канале – «Двадцать лет спустя».

Стиляга среди друзей

Пелагея поет живьем на новогоднем капустнике – квартирнике, в кругу друзей-коллег. Оделась певица очень стильно и подходяще. Во-первых, в 2023 году актуальны натуральные ткани; плюс астрологи рекомендуют тоже самое. Бархат и замша в приоритете. Выглядит дорого, красиво, а когда ручная работа – одобрено на всех модных уровнях. Во-вторых: бахрома – все еще в тренде, ну и как карнавальный элемент подойдет.

Пелагея в уютной замше, бархате и бахроме. Фото — PR НТВ

Где увидим: «Новогодний квартирник у Маргулиса» на НТВ.

Красотка на дискотеке

Регине Тодоренко сшили новогоднее карнавальное платье. Корсетное платье с пышной короткой ассиметричной юбкой лучше носить как раз таким стройным барышням как Регина. Один «накладной» рукав как и перчатки – одобрено на праздники. В таком виде можно потанцевать на новогодней дискотеке

Регина Тодоренко готова к карнавалу. Фото — PR НТВ

Где увидим: «Новогодняя Маска и Автар» на НТВ.

Молодежная мода

Глюкоza показала класс. Это праздничный вариант для модных студенток, но и певице можно так щеголять – образ то сценический. Пышное многослойное платье «зефирка» с высокими грубыми сапогами и гольфами – отличный образ для молодежного праздника.

ГлюкоZа и ее молодежный прикид. Фото — Юрий Феклистов

Где увидим: Новогодняя ночь на Первом канале – «Двадцать лет спустя».

Для дам бальзаковского возраста

Ангелина Вовк, Татьяна Веденева в компании соведущего «огонька» элегантного Николая Баскова. У Вовк и Веденеевой – отличные оттенки для встречи 2023. Ангелина Михайловна элегантна в струящемся легком балахонистом платье с воротником-хомутом. Сшито в ателье специально для народной артистки, поэтому не висит бесформенным балахоном, а интересно «сидит». Веденеева прекрасно выглядит. Платье отличное: сложная текстура парчи, модный запах. Завышенная линия талии дополнительно стройнит.

Ангелина Вовк и Татьяна Веденеева в любимых вариациях Водяного Кролика — оттенки бирюзового и синего. В компании с ними — элегантный Басков. Фото — телеканал Россия

Где увидим: «Новогодний голубой Огонек» на телеканале «Россия».

А что у мужчин?

Стас Михайлов впервые поет в таком интересном серебряном пиджаке: ткань мягкая, поэтому образ выглядит дорого, сидит отлично. Прекрасный вариант и для сцены, и для праздничного настроения в кругу близких, друзей – в ресторане или дома.

Стас Михайлов в серебре — новогодний стиль. Фото — Юрий Феклистов

Где увидим: Новогодняя ночь на Первом канале – «Двадцать лет спустя».

Андрей Малахов будет провожать старый год 31 декабря в идеальном пиджаке для мужчин, которые предпочитают классический стиль в одежде. Бархат – самая подходящая ткань для самой торжественной ночи года.

Где увидим: Новогодний выпуск программы «Песни от всей души» на канале «Россия».