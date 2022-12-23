Сергей Шойгу проверит выполнение государственного оборонного заказа

На предприятии показали пистолет-пулемет образца 1942 года с которого все началось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, здесь он проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия Концерна «Калашников», где производятся высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение», - сообщили в Минобороны России.

Сегодня (скончался 23 декабря 2013 года) на предприятии День памяти легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Именно под его руководством было разработано около 150 различных образцов стрелкового оружия, которыми пользуется весь мир.

На предприятии показали пистолет-пулемет образца 1942 года с которого все началось.

«Дело в том, что одной из проблем, ярко проявившихся в начале Великой Отечественной войны, стал вопрос вооружения экипажей бронетехники. В штатной укладке танков находился пистолет-пулемет Дегтярева или Шпагина. Это оружие с высокими боевыми данными было не очень удобно в момент экстренного покидания подбитой машины. И танкисту Михаилу Калашникову тоже довелось попасть в такую ситуацию и, получив отпуск по ранению, он занялся созданием компактного пистолета-пулемета для своих боевых товарищей», - напомнили в Концерне «Калашников».

Первый экземпляр пистолета-пулемета, созданный Михаилом Калашниковым, к сожалению, не сохранился, но опыт его создания помог в работе над вторым вариантом пистолета-пулемета, который до сих пор работает.

А его новейшие образцы помогают решать любые боевые задачи нашим военнослужащим в зоне специальной военно операции.