Будущее медиарынка обсудили на конференции «День Бренда 2022»

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Мероприятие в этом году было разделено на 4 одновременных потока, в течение которых участники провели анализ произошедших событий, обсудили важные вопросы и вместе определили векторы развития отрасли. Спикерами конференции выступили более сотни топовых представителей рекламного бизнеса. Делимся с вами основными мыслями.

Эксперты отметили, что российские потребители активно переключаются на отечественных производителей. Формируется позитивное отношение к локальному бренду. Важную роль в этом играет ТВ-реклама. Телевидение – самый популярный источник информации о новых товарах и услугах. В жанре социально-политических программ произошел существенный прирост – 16% общего времени просмотра приходится на этот жанр.

Интересно, что на рынок пришло более 700 новых рекламодателей. НРА полагает, что активность зарубежных рекламодателей будет увеличиваться, речь о восточных странах. Также растет внимание к рекламе новых товаров, так как потребителю приходится выбирать новый продукт как минимум раз в месяц.

У российских производителей сейчас прекрасная возможность войти в рынок и подружиться с потребителем. Спикеры рассказали, что аудитория обращает внимание на клиентский путь — на наличие удобных способов оплаты и на предыдущий положительный опыт. Также будет расти имиджевая составляющая. Сейчас баланс между имиджем и продающей коммуникацией нарушен. Цифровизация входит в топ трендов будущего развития, бизнесу стоит обратить на это внимание.