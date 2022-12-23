Чем поможет? Советом, как довести число смертей до рекордных показателей: Известный санврач резко высказался о предложении Байдена помочь Китаю в борьбе с ковидом

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Геннадий Григорьевич, пришла такая оригинальная информация: Байден предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с пандемией…
- …коронавируса?
- Да, в борьбе с «короной».
- Ну, какую помощь может предложить господин Байден?
Напомню, что США - это страна, где больше всего зарегистрировано случаев заболеваний ковидом (более 100 миллионов).
Из 6674586 смертельных случаев, которые зарегистрированы за три года в мире, более миллиона – это американцы.
Так вот, интересно, как и чем будет помогать господин Байден Китайской Народной Республике? Тем, как довести число смертей - до рекордных показателей?
Или - как заразить все остальное население?
Передо мной лежит сводка, которая сделана Комитетом по здравоохранению Китайской Народной Республики. Ну, в переводе на наш русский язык, это Министерство здравоохранения. На 5 утра 23 декабря 2022 года.
- Интересно…
- Здесь написано: за сутки на материковой части Китая выявлено 3761 - новый, лабораторно подтвержденный случай ковида.
- Всего?
- Да. Всего за весь период, с ноября 2019 года, в Китае - 5241 летальный случай. За три года. Последний у них был, по-моему, месяц назад.
- Геннадий Григорьевич, извините, что перебиваю. Вы же даете интервью китайским товарищам, китайским изданиям, информагентствам. Может быть, как-то предупредите, чтобы они с Байденом не сильно связывались?
- Более того, я сейчас срочно брошу всё и поеду предупреждать Китай, чтобы они узнали, что у них столько случаев больных.
- Ладно, не надо… А почему мы с вами так пристально следим за развитием ситуации с «короной» именно в Китае?
- У нас с ними - несколько тысяч километров границы.
Слава Богу, китайцы заявили с самого начала о нулевой терпимости к ковиду…
- Нулевая терпимость – это что значит?
- Любой случай они гасят, изолируют больных, лечат. И это спасает нашу страну. Потому что мы тесно общаемся, особенно на востоке. Чего стоят только Благовещенск, Хабаровск, да весь Дальний Восток.
Китайцы закрыли границу и держат ее до сих пор.
- Понял. Байдену, короче, не верим. Будем бдительными.
- Да. Договорились.
- Спасибо огромное вам. Что предупредили.