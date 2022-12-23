Чем поможет? Советом, как довести число смертей до рекордных показателей: Известный санврач резко высказался о предложении Байдена помочь Китаю в борьбе с ковидом

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, пришла такая оригинальная информация: Байден предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с пандемией…

- …коронавируса?

- Да, в борьбе с «короной».

- Ну, какую помощь может предложить господин Байден?

Напомню, что США - это страна, где больше всего зарегистрировано случаев заболеваний ковидом (более 100 миллионов).

Из 6674586 смертельных случаев, которые зарегистрированы за три года в мире, более миллиона – это американцы.

Так вот, интересно, как и чем будет помогать господин Байден Китайской Народной Республике? Тем, как довести число смертей - до рекордных показателей?

Или - как заразить все остальное население?

Передо мной лежит сводка, которая сделана Комитетом по здравоохранению Китайской Народной Республики. Ну, в переводе на наш русский язык, это Министерство здравоохранения. На 5 утра 23 декабря 2022 года.

- Интересно…

- Здесь написано: за сутки на материковой части Китая выявлено 3761 - новый, лабораторно подтвержденный случай ковида.

- Всего?

- Да. Всего за весь период, с ноября 2019 года, в Китае - 5241 летальный случай. За три года. Последний у них был, по-моему, месяц назад.

- Геннадий Григорьевич, извините, что перебиваю. Вы же даете интервью китайским товарищам, китайским изданиям, информагентствам. Может быть, как-то предупредите, чтобы они с Байденом не сильно связывались?

- Более того, я сейчас срочно брошу всё и поеду предупреждать Китай, чтобы они узнали, что у них столько случаев больных.

- Ладно, не надо… А почему мы с вами так пристально следим за развитием ситуации с «короной» именно в Китае?

- У нас с ними - несколько тысяч километров границы.

Слава Богу, китайцы заявили с самого начала о нулевой терпимости к ковиду…

- Нулевая терпимость – это что значит?

- Любой случай они гасят, изолируют больных, лечат. И это спасает нашу страну. Потому что мы тесно общаемся, особенно на востоке. Чего стоят только Благовещенск, Хабаровск, да весь Дальний Восток.

Китайцы закрыли границу и держат ее до сих пор.

- Понял. Байдену, короче, не верим. Будем бдительными.

- Да. Договорились.

- Спасибо огромное вам. Что предупредили.