«19 градусов – это необходимость»: как европейские политики заставляют сограждан «мерзнуть за Украину»

Премьер Италии Мелони призвала сограждан на час выключать свет для солидарности с украинцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость электричества в Европе остается на рекордно высоких уровнях. Единственный способ хоть как-то сэкономить для жителей — это снизить температуру отопления в помещениях. К этому же свой электорат призывают и власти стран ЕС, обеспокоенные тем, что накопленных запасов газа может не хватить до апреля, если вдруг грянут заморозки.

Германия: температура в здании зависит от места работы

В соответствии с постановлением немецкого правительства отопление большинства рабочих мест страны было ограничено 19 градусами Цельсия, пишет «Вашингтон пост». Если сотрудники работают стоя, отопление уменьшается ещё на 1 градус. В зданиях, где сотрудники выполняют требующую высокой физической нагрузки работу (например, грузят, копают, рубят), отопление и вовсе ограничивается 12 градусами. Чисто немецкий, педантичный подход!

Некоторые помещения в общественных зданиях, включая места общего пользования, где люди долго не задерживаются (такие как вестибюли и коридоры), вообще могут не отапливаться. Есть исключения для школ, больниц и домов престарелых.

«С точки зрения производительности работодатель также должен быть заинтересован в том, чтобы его сотрудники не страдали от переохлаждения», – заявила немецкому телеканалу DW Анетт Валь-Вахендорф, вице-президент Ассоциации корпоративных врачей Германии. Она порекомендовала пить горячий чай, выходить на прогулку в обеденный перерыв, надевать сразу две пары носков и укутываться одеялом.

В частных домах меры более щадящие – ограничение отопления поощряется, но не требуется. Это правило не распространяется на кварталы, где люди имеют центральную систему отопления. Например, жилищная инспекция Берлина допускает максимальную температуру теплоносителя не выше 20 градусов Цельсия днём и 17 градусов ночью.

Франция: «19 градусов – это необходимость»

Таким было заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн, когда она представила свой план в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности страны. По-видимому, за основу программы она взяла постановление, использованное во время нефтяного кризиса 1970-х годов, которое предусматривало, что температура в помещениях с центральным отоплением должна поддерживаться в среднем на уровне 19 градусов Цельсия.

Теоретически управляющим компаниям могут грозить крупные штрафы в размере нескольких тысяч евро, если те перегреют помещение. Однако до сих пор нет никаких признаков того, что указанные меры ответственности применяются на практике. Несмотря на то, что французское правительство полагается на добрую волю своих граждан, мало кто из них в действительности готов просыпаться по ночам от холода.

Сократить расход энергии должен и недавно ввёденный запрет на использование уличных обогревателей на террасах ресторанов и кафе. Особую популярность они приобрели во время зимней пандемии COVID-19, но в конечном счёте были запрещены с целью реагирования на изменение климата.

Во Франции также создали систему предупреждения о нехватке энергии, которая будет оповещать жителей и предприятия, если ситуация станет критической. В этом случае температура в зданиях будет ограничена до 18 градусов Цельсия, а в часы пик предприятия попросят снизить её ещё на 2 градуса.

Великобритания: всего лишь 18 градусов

Уходящее лето в Великобритании стало самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха превышала 38 градусов Цельсия. Первый месяц зимы оказался уже не таким приятным и принёс с собой атмосферные осадки в виде ледяного дождя и снега.

Английские власти представили несколько советов, которые помогут гражданам страны сэкономить на коммунальных платежах. Например, выключение радиаторов отопления, когда британец выходит из комнаты, поможет ему сэкономить до 70 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) в год. Регулировка радиаторов на замедленный обогрев также поможет сэкономить до 100 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей) в год.

Правительство рекомендует людям обогревать помещения, которыми они часто пользуются, до температуры от 18 до 21 градуса Цельсия. Вместе с тем оно обеспокоено тем, что люди жертвуют своим здоровьем, чтобы сэкономить на отоплении. «Ношение нескольких тонких слоёв одежды лучше удерживает тепло, чем ношение одного толстого слоя», – советуют чиновники, добавляя, что «наличие большого количества горячей пищи и напитков также эффективно для сохранения тепла».

На фоне сногсшибательных счетов за электроэнергию Великобритания решила ввести субсидии, в результате чего средний ежемесячный платёж по коммунальным счетам сократился до 208 фунтов стерлингов (более 18 тысяч рублей). Сара Чапман, менеджер продовольственного банка Wandsworth, отметила, что каждый день получает обращения граждан, которые буквально живут семьёй в одной комнате и даже не включают холодильник.

Италия: Один час за Украину

Интересный способ экономии энергии предложила избранная два месяца назад председатель совета министров Италии Джорджа Мелони. Она призвала итальянцев отключать электричество на час в день в знак солидарности с Украиной.

Выступая на совещании итальянских послов в Риме, Мелони заявила: «Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех граждан отключать все источники энергии на один час в день». Впрочем, дело, похоже, не в солидарности, а в том, что Италия испытывает серьезный энергодефицит. Но признавать это открыто власти пока не хотят.