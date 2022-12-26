Как научить молодых людей стать богатыми?

Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди", основатель благотворительного фонда "КАПИТАНЫ". Фото: Артемий Константинов

Главный итог года - коллективному Западу не удалось обрушить российскую экономику санкциями. Но это не значит, что мы можем сидеть сложа руки. В партии «Новые люди» считают, что для настоящей независимости страны нужно много сильных российских предпринимателей. В начале года там задались вопросом, где их взять. И создали всероссийскую программу обучения студентов основам предпринимательской грамотности «Я в деле». К концу года она стала доступна для студентов уже в 63 регионах страны.

Основная задача проекта - научить студентов, как стать богатыми и успешными, открыть собственное дело с нуля и заработать первый капитал, а потом учить этому своих друзей-единомышленников.

Участниками первых двух сезонов проекта стали около 17 тысяч студентов российских вузов. Дальше - больше. В ближайшее время к программе присоединятся учащиеся коллежей и техникумов.

«Предпринимательство - это базовая грамотность 21 века. За этот год тысячи студентов, участников нашей программы «Я в деле» попробовали себя в предпринимательстве и даже получили первую прибыль. Поняли, что это не страшно. Что не нужно бояться действовать и совершать ошибки», - рассказал корреспонденту КП лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Как говорят разработчики учебного курса, главное, чтобы ребята поняли, что такое предпринимательство. Их задача за два месяца обучения собрать бизнес идею, понять, как ее протестировать, как упаковать, разрекламировать и продать свой продукт. «Эти знания точно помогут им в дальнейшем развивать созданный бизнес, либо просто пригодятся в карьере, с чем бы она ни была связана», - говорит Нечаев.

Фото: Артемий Константинов

Реальные проекты

В конце декабря в Москве прошла финальная презентация бизнес-идей второго сезона программы «Я в деле». Для участия в ней собрались лучшие команды из 60 регионов России. Оценивали их проекты опытные предприниматели, а также специальные гости - лидер Новых людей Алексей Нечаев и ректор Плехановского университета Иван Лобанов. Эксперты не стеснялись делиться со студентами историями своих побед и ошибок, а также советами и уверенностью в успехе.

Среди представленных стартапов были как проекты, которые существуют пока только на экране планшета, так и уже вполне рабочие и даже реализованные. Разброс идей огромен: от новых брендов одежды до проекта нефтяных шурфов.

Так, ребята из Курской области представили проект экодеревни, которая будет состоять из аптекарского огорода, производства молочных продуктов и магазина «Экомаркет». Проект находится на стадии бизнес-идеи - авторы планируют подать заявку на конкурс грантов.

А вот авторы идеи «Город под подошвой» из Калуги уже готовятся открывать сеть центров по профессиональной химчистке и ремонту обуви. Это социальный проект - в нем после обучения будут работать как инвалиды, так и выпускники детских домов. Для старта предприятия уже все готово.

Студенты из Ростова-на-Дону придумали, как с пользой применять ненужные вещи и создали бизнес по обмену вещей. Появились дома ненужные одежда и обувь? - Можете сдать их в девять боксов, которые уже установлены в городе. Затем вещи проходят сортировку. Все ненужное отправляют на вторсырье. Если же вещи в хорошем состоянии, то они идут в продажу или передаются нуждающимся.

Фото: Артемий Константинов

Малые шаги рождают большую историю

Жюри определило трех призеров. Победителем финала признана команда из Пензенской области, которая разрабатывает программное обеспечение для дистанционного

управления турникетами. Второе место - команда из Саратовской области с проектом выращивания микрозелени. Третье место отдали команде из Санкт-Петербурга с проектом «Архетипия». Победители получили подарки от организаторов и партнеров проекта (за первое место каждый из пяти членов команды получил по 100 тысяч рублей).

«Вы прошли долгий путь от формирования бизнес-идей до их воплощения и по праву считаетесь лучшими из лучших. Уверен, что каждый из вас добьется успеха и станет успешным предпринимателем», - обратился к финалистам ректор Плехановского университета Иван Лобанов.

Год работы программы «Я в деле», по словам Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи есть, и программу будут развивать и дальше. В партии «Новые люди» надеются, что к ней подключится еще больше вузов по всей стране.

В завершение Алексей Нечаев дал молодым предпринимателям совет успеха: «Предпринимательство - это дорога, по которой нужно идти шаг за шагом. Начинать надо с простого. Но малые шаги рождают большую историю». Именно так он когда-то начинал свой первый бизнес и сам, занимаясь продажей книг и газет, затем основав издательство, а позже - международную косметическую компанию Faberlic.

Фото: Артемий Константинов

Программа «Я в деле» реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России и Плехановского университета.

Стать участником проекта могут студенты вузов уже 63 регионов России, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ. Третий сезон проекта стартует 1 февраля 2023 года.