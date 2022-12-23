Сергею Шойгу показали в Ижевске новые партии автоматов и ракет

Шойгу поблагодарил коллектив предприятия и обещал, что в следующем году «гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Республику Удмуртия, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников».

День прибытия в Ижевск Сергей Шойгу выбрал не случайный: предприятие отмечает День памяти легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова (скончался 23 декабря 2013 года). Именно под его руководством было разработано около 150 различных образцов стрелкового оружия, которыми пользуется весь мир.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Республику Удмуртия, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников».

В цехах предприятия Сергея Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Главе российского военного ведомства продемонстрировали линии конечной сборки новейших моделей автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые «Калашниковым».

- Предприятия Концерна «Калашников» выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объёме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам, - доложил Шойгу руководитель Концерна Владимир Лепин.

Шойгу поблагодарил коллектив предприятия и обещал, что в следующем году «гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен».

День прибытия в Ижевск Сергей Шойгу выбрал не случайный: предприятие отмечает День памяти легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова

Лепин заверил, что предприятия выполнят поставленную задачу.

После осмотра цехов предприятия Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

Перечислить все, что выпускает Концерн Калашников сложно. Но в войсках очень ждут больше зенитно ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10М", что предназначены для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Но славится объединение не столько управляемыми ракетами, беспилотниками и артиллерийскими снарядами, как современным стрелковым оружием.

В цехах предприятия Сергея Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

В войска налажены серийные поставки 7,62-мм автоматов Калашникова АК-15 и 5,56-мм АК-19, а также снайперских винтовок: СВЧ, СВДМ, СВ-98М.

Новые винтовки позволяют снайперу с первого выстрела уничтожить цель на расстоянии до 1200 метров, как отечественным винтовочным патроном 7,62 на 54 мм, так и патроном НАТО 7,62 на 51 мм.