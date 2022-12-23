Власти США придумали омерзительный способ не дать Трампу снова стать президентом

А не подействует ли новый «наезд» властей на Трампа как красная тряпка на его сторонников? Фото: REUTERS

Реакция Трампа на публикацию отчета спецкомитета палаты представителей по расследованию беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года, в котором бывший президент называется чуть ли не главным зачинщиком, была молниеносней: «Охота на ведьм!». Так яркий политик, чье возвращение в Белый дом вполне возможно через пару лет, написал в «пламенном посте» на своей платформе в соцсетях, сообщает Daily Beast.

Свойственная Трампу категоричность в данном случае вполне оправдана. В опубликованном 845-страничном докладе о «штурме» Капитолия минюсту США рекомендуется возбудить против Дональда Трампа четыре уголовных дела по обвинениям в препятствовании деятельности госорганов, сговоре с целью введения в заблуждение властей, а также в сознательной передаче ложных данных и содействии мятежу. На основе этого букета юридических угроз Трампу могут запретить участвовать в президентских выборах. Только вот получится у нынешней демократической власти добиться этого - вопрос.

Так же в свойственном Трампу наступательном духе бывший президент тут же обвинил спецкомитет в партийной пристрастности (до января палату представителей контролируют демократы), переложив вину за беспорядки на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая не прислушалась к его совету вызвать в столицу войска для поддержания порядка. И, разумеется, Трамп еще раз выложил на стол своего главного козыря: спецкомиссия не изучила причины протеста, а они - наглая фальсификация итогов выборов.

В бой, по заветам Наполеона, Трампу и вступать не надо - он из него никогда не выходил. Так что новые обвинения в его адрес могут лишь возбудить в нем борцовский пыл. А то, что он умеет переломить, казалось бы, безнадежную ситуацию в свою пользу, Трамп показал своей победой в 2016 году. Поэтому ожидать, что задача выбить его из новой предвыборной гонки уже решена, не стоит.

Напомним, что несколько громких расследований против Трампа, которого обвиняли в том, что он - «рука Москвы» и своей победой обязан Путину, бесславно и самым тишайшим образом были спущены на тормозах - за отсутствием малейших доказательств и обилия ложных свидетельств. Да и попытки дважды объявить ему импичмент тоже провалились. Когда стало ясно, что неистовый Дональд никак не угомонится и хочет еще раз попытаться «Сделать Америку снова великой», против него выдвигались уже новые обвинения - и от налогов он, дескать, уклонялся, и секретные документы еще с времен своего президентства хранил в своем поместье, в котором даже громкий обыск учинили.

Но, как говорилось в одном из анекдотов про Штирлица, «Профессор Плейшнер третий раз выпал из окна. Яд все не действовал». Так и с Трампом: казалось бы, все необходимое ему в бокал уже всыпали, а он опять жив-живехонек…

Еще один интересный вопрос: а не подействует ли новый «наезд» властей на Трампа как красная тряпка на его сторонников? Почему бы им не всколыхнуться и не встать на защиту своего лидера и кумира? Тогда в США опять все забурлит.