Новогодняя аптечка: какими лекарствами запастись, чтобы праздничное застолье прошло без проблем

На желудок и поджелудочную железу ложится огромная нагрузка, напоминают врачи Фото: Shutterstock

В Новый год наше праздничное застолье длится практически сутки - начинаем разминаться с утра 31 декабря и завершаем под утро 1 января. Не всякая система пищеварения успешно выдержит такой марафон. По медицинским данным в топе жалоб тяжесть, дискомфорт, вздутие, боли в животе и даже расстройство пищеварения. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, врачи рекомендуют держать при себе три основные группы лекарств (см. ниже). Об их приеме в каждом конкретном случае рекомендуется советоваться с доктором. Как вариант, можно воспользоваться мобильными приложениями медконсультаций. И, конечно же, внимательно читайте инструкцию - нет ли у вас противопоказаний.

1. Средства от изжоги. Это препараты группы антацидов: Гастал, Ренни, Альмагель, Маалокс.

2. Ферментные препараты (чтобы помочь работе поджелудочной): Фестал, Креон, Мезим, Панкреатин.

3. Препараты для снятия спазмов кишечника и желчевыводящих путей: дюспаталин, Но-шпа, папаверин.

Что еще может пригодиться:

- при подозрении на отравление (тошнота, рвота, диарея) - препараты-энтеросорбенты: Смекта, Полисорб, Энтеросгель, активированный уголь;

- в случае приступа аллергии (например, на определенные продукты) - антигистаминные препараты: супрастин, тавегил, цетиризин, лоратадин;

- при обострении хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, панкреатит, функциональная диспепсия) из-за острого-жирного-копченого - препараты-ингибиторы протонной помпы (ИПП): омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, эзомепразол,