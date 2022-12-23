Сервис «Долями» выходит в офлайн: оплачивать покупки по частям теперь можно прямо в магазинах

Оплачивать покупки по частям (или долями) теперь можно не только онлайн, но и на кассах магазинов. Для этого достаточно просто отсканировать смартфоном специальный QR-код на кассе.

Такую услугу запустил первый в России BNPL-сервис (Buy now pay later) «Долями» от Тинькофф.

Он позволяет разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат. Для оплаты подойдет карта любого банка. Заранее устанавливать приложение и проходить регистрацию в сервисе «Долями» не нужно.

Итак, вы приходите с покупками на кассу магазина. Сканируете QR-код. На открывшейся веб-странице появляется список ваших покупок, их стоимость, а также график предстоящих платежей. Если же вы клиент Тинькофф или уже зарегистрированы в приложении «Долями», то достаточно будет ввести номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС. В остальных случаях потребуется указать еще ФИО, дату рождения и адрес электронной почты. Оплата 25% от стоимости покупки списывается с вашей карты сразу. Остальные три четверти будут списываться автоматически каждые 2 недели до полной оплаты. Чтобы не было неприятного сюрприза, сервис будет заранее предупреждать о предстоящей оплате. Отслеживать график платежей и статус оплаты можно в мобильном приложении «Долями», доступном на Android и iOS.

Сейчас таким способом можно оплатить покупку в магазинах Золотое Яблоко, BRANDSHOP, Finn Flare и SUNLIGHT. В ближайшее время к услуге подключатся и другие партнеры. Весь список магазинов, на кассе которых можно оплатить покупку с помощью сервиса, можно найти в мобильном приложении «Долями» в разделе «В магазине» или в мобильном приложении Тинькофф во вкладке «Кэшбэк и бонусы». При этом партнеров сервиса в онлайне уже более 1 тыс.

На фоне снижения потребительской активности оплата товаров по частям становится особенно популярной, поскольку дает возможность приобретать желаемые товары, не нагружая сильно бюджет в моменте покупки. По словам руководителя бизнес-линии и команды «Долями» Дмитрия Серегина, оплата частями особенно популярна в таких сегментах торговли, как «мода» и «красота», которые ориентированы в основном на оффлайн направление.

- Оплата покупок частями постепенно становится привычной для россиян. Многие из них, оценив комфорт и простоту нового способа оплаты, хотят иметь возможность разделить стоимость покупок, совершенных в офлайн магазинах… Аналогичный запрос мы увидели и у наших партнеров, уже подключивших сервис в онлайне, - говорит Дмитрий Серегин.

По его словам, такой шаг приведет к росту продаж с помощью BNPL сервиса в 2023 году как минимум в 2 раза.