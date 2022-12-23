День рождения «Алены, блин!»: Филипп Киркоров признался в пластике живота, а разведенная Слава пела грустные хиты

Филипп Киркоров признался в пластической операции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда авторского шоу «Алена, блин!» собрала в московском караоке Happy практически весь эстрадный бомонд.

Поздравить Алёну Жигалову с днем рождения приехали ее друзья и герои интервью. Многие, говоря тёплые слова в адрес именинницы, отмечали не только ее профессионализм, но и упорство. Мол, это история современной Золушки: девочка из маленького городка приехала в столицу и благодаря своему труду и мастерству стала звездой.

-Я помню Алёну ещё совсем юной, когда приезжал на гастроли в ее родную Вологду. Она со своей подружкой дарила мне какие-то милые фотоколлажи. Я честно говоря, впервые вижу, чтобы девочка из простой семьи добилась таких высот, что сейчас ее поздравляют Филипп Киркоров и другие звезды,-поведал гостям Стас Костюшкин.

Упомянутый выше Филипп Киркоров, к слову, приехал к Алене одним из первых. Король эстрады подарил имениннице огромный телевизор.

-Ты наша Опра. Я тобой горжусь. И мне приятно, что я стал тем самым вдохновителем, той путеводной звездой для тебя. Мы знакомы 28 лет. И я рад, что сегодня твоя большая мечта осуществилась, -поздравляя Алёну Жигалову, отметил Филипп Киркоров.

Артист в этот вечер затмил всех не только новыми трендовыми нарядами, но и шикарной формой.

-Вот мой пластический хирург, -указав на доктора Тимура Хайдарова признался Филипп.

Как оказалось, врач сделал Филиппу идеальный пресс, как когда-то подкорректировал формы блогера Давы.

- Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме,-поделился Киркоров.-Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьёзная болезнь

Или там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Ну кто скрывает, это остаётся на их совести. Нам скрывать с Тимуром нечего. Мне Дава посоветовал, я пошел, сделал, - рассказал Филипп Киркоров.

А потом вместе с виновницей торжества спел ее любимую песню - «Атлантиду».

Появилась на празднике и пропавшая с радаров Ани Лорак. Артистка в отличной форме и говорит, что приготовила много сюрпризов для поклонников. Лорак провела вечер за столом с диджеем Катей Гусевой и телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Конечно, почти все артисты, поздравляя Алёну, пели. Как-никак вечеринка же гремела в караоке. Тут и недавно разведенная Слава взялась за печальные хиты Асти, хотя призналась, что не помнит слова ее песен. Молодые звезды TO-MA и Гузель Хасанова показали новые треки, а Бьянка спела проверенные временем «боевики». И даже Лера Кудрявцева впервые показала вокальный талант, исполнив страдальческую песню Анастасии «Струна».

Ну а в финале вечера официанты вынесли огромный торт от французского кондитера Дмитрия Дюрана, который венчала матрешка с лицом Алены Жигаловой. Первый кусочек именинница предложила Филиппу Киркорову, но артист отказался от десерта.

-Пока нельзя, пока восстанавливаюсь после операции,-поделился король сцены.