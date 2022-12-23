Приняли как родных

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

С октября в Краснодарский край едут эвакуированные жители Херсонской области. В регионе развернуты пункты временного проживания людей, оказывают помощь в оформлении российского гражданства, дают крышу над головой и возможность устроиться на работу.

Разместили, накормили, одели

Туапсинский район Краснодарского края принял около 4400 жителей Херсонской области. Сейчас они размещены в 22 гостиницах и здравницах. Сразу после приезда людей в Джубге и Ольгинке открыли информационно-консультационный пункт, где работают сотрудники миграционной службы, центра занятости населения, Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, МФЦ, банков, операторов сотовой связи, администрации, нотариус и переводчики. В одном месте вынужденные переселенцы могут написать заявления на получение российского паспорта, льгот и выплат, которые им положены.

Юлия Пономарева из Херсона - многодетная мама. У нее две дочки, а младшего брата она взяла под опеку. В скором времени семья женщины станет еще больше - в декабре женщина с мужем ждут пополнения. Юлия уже получила российский паспорт, а значит, сможет рассчитывать на поддержку от государства.

- Для меня получение российского паспорта много значит. Я этого долго ждала. У меня папа - россиянин. Я хочу, чтобы мои дети жили в России, для меня это гордость и уверенность в будущем, - признается она.

Татьяна Родинова.

С ней согласна Татьяна Родинова. Женщина уехала из села Раздольное Херсонской области со своими сыновьями и 70-летней мамой. Теперь налаживают быт на новом месте.

- Там оставаться было очень тяжело. А тут нас встретили, как родных. Предоставили жилье, очень хорошо кормят, хорошо относятся, волонтеры помогают, дали гуманитарную помощь. Мы рады, что мы здесь, в безопасности и в окружении отзывчивых людей, - говорит Татьяна.

В скором времени ее мальчишки пойдут в школу, как и их 520 сверстников из Херсонской области. Некоторые из них уже сели за парты в поселке Новомихайловском, Джубге, Агое, Тенгинке, Ольгинке и Небуга. Ученики начальной школы будут питаться бесплатно, до мест учебы организован подвоз на автобусах. К помощи вновь прибывшим ученикам присоединились родительские комитеты. Они объявили сбор канцелярии, портфелей, обуви и одежды.

Пока старшие ребята учатся, их маленькие братья и сестры не сидят без дела. В пункты временного размещения эвакуированных каждую неделю приезжают работники культуры. Они приглашают дошкольников принять участие в игровых анимационных программах, мастер-классах по изготовлению сувениров и веселых стартах. Для юных книгочеев привозят книги. Педагоги из детских садов Туапсинского района объявили акцию в поддержку семей с малышами «DO_ШКОЛЬНАЯ СУББОТА». Воспитатели проводят для малышей развлекательно-образовательные мероприятия, в то же время консультируют родителей по коррекции речи и подготовке к школе.

За здоровьем следят медики

Светлана Немыкина.

Светлана Немыкина из Херсона разместилась в одном из пунктов временного пребывания в Анапе.

- Я очень переживала, перенесла стресс из-за обстрелов. Начались нервные тики, не могла спокойно спать. У меня удалена щитовидка, - рассказала пенсионерка.

Сейчас здоровье женщины приходит в норму. Анапские врачи готовы помочь ей справиться с болезнями. После осмотра и рекомендаций медики дали Светлане Николаевне необходимые лекарства.

- Эвакуированные из Херсонской и Запорожской областей приходят к нам на прием по записи. Мы оказываем полную помощь, содействуем в быстром приеме к узким специалистам, госпитализируем их в краевые больницы. Здесь они могут сдать все анализы. Если это необходимо, получить экстренную медпомощь день в день, - говорит фельдшер городской больницы Анапы Елена Кашанская.

Для эвакуированных жителей Херсонской и Запорожской областей открыт отдельный кабинет терапевта. Прием проводится с 8 утра и до 5 вечера. В день к врачам обращается около 50 человек.

В Туапсинском районе вновь прибывших также не оставили без медицинской помощи. По поручению губернатора Краснодарского края в Джубге разместился передвижной медцентр «Маршрут здоровья».

Свой угол для новой жизни

Анатолий Фляга.

Жилищные сертификаты стали реальной поддержкой для многих семей из Херсонской области, которые решили остаться в Краснодарском крае. Документ на покупку жилья в Анапе получил многодетный отец Анатолий Фляга. Он приехал на курорт с тремя маленькими детьми.

На курорте семью заселили в номер, Анатолий оформляет все документы, чтобы получить выплаты на детей и отправить их в садик и школу.

- Огромная благодарность жителям Анапы, которые нас приютили и дали крышу над головой, мы сейчас ни в чем не нуждаемся, но старшей нужны условия для занятий, маленький не дает ей заниматься в одной комнате. Нам, конечно, нужен свой угол, - делится мужчина.

Вопрос о жилье для многодетного отца решил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона как раз приезжал посмотреть, в каких условиях живут эвакуированные из Херсонской области. Узнав о ситуации, в которой оказался мужчина, было принято решение помочь семье. В этот же день Анатолий тремя детьми получил сертификат на 6 млн рублей.

- Я и мои дети выросли на земле, поэтому хотелось бы купить дом с небольшим участком, чтобы нам всем было комфортно, - сообщил отец-одиночка.

Сейчас мужчина уверен, что он и его дети смогут наладить жизнь на новом месте. Дочь и сыновья будут учиться и ходить в детский сад, а он пойдет работать.

С получением российского гражданства вынужденные переселенцы связывают перемены к лучшему в своей жизни: люди в возрасте будут получать достойную пенсию и льготы, молодежь - сможет официально устроиться на работу и получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома.