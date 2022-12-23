Новое место встречи: в Петербурге открылся первый VK Store

Концептуальный VK Store открылся в самом сердце Северной столицы — на первом этаже здания Дома Зингера, где расположена штаб-квартира ВКонтакте. VK Store стал местом встречи, где каждый может познакомиться с брендом поближе и взять часть VK c собой. Стильный дизайн и AR-технологии взаимодействия с коллекциями одежды наполнили внутреннее пространство магазина.

На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров:

VK Basic — базовые футболки и худи с минималистичным дизайном, в основу которого легли фирменный глиф и цвета бренда;

VK Sticker — линейка с культовыми персонажами стикеров ВКонтакте — Спарксом, Спотти, Сеней, Дигги и Персиком, в которой отражены яркая индивидуальность и характер каждого маскота;

Limited — лимитированная зимняя капсула представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани: для тех, кто любит экспериментировать и находиться в центре внимания.

В будущем ожидаются коллаборации с известными инфлюенсерами, современными художниками, молодыми дизайнерами. Все новости, анонсы событий и онлайн-активностей будут появляться в сообществе VK Store ВКонтакте.

Лицами кампании в поддержку запуска VK Store стали пользователи VK, а также селебрити и друзья бренда — Клава Кока, Валя Карнавал и Тимур Сорокин.

В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает попробовать новый формат — на базе AR-технологии. Чтобы примерить одежду, достаточно одним прикосновением активировать специальный экран в магазине и выбрать нужную 3D-модель из множества вариантов.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK:

«Открытие VK Store — важный этап для VK. Мы создали пространство, которое отражает ДНК бренда и объединяет моду, комфорт и технологии. VK Store призван стать идеальным местом встречи и вдохновения для пользователей наших сервисов в офлайне. Надеемся, нам это удалось, и пользователям захочется возвращаться сюда снова и снова!»

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы уже давно вышли за рамки виртуального мира. Открытие VK Store стало для нас следующим шагом по укреплению связи пользователей с ценностями, внутренней культурой и технологиями нашей Команды, связи онлайна и офлайна. Теперь каждый может приобрести яркий стильный мерч с любимыми персонажами стикеров ВКонтакте в наших фирменных цветах и, конечно, интересно и весело провести время с друзьями в самом центре Петербурга. В основу нового проекта мы вкладываем стиль, технологичность, ориентацию на потребность в самовыражении и комфорт пользователей — всё то, что отражает нас и наши продукты. До встречи в VK Store в Доме Зингера!»

Коллекции уже доступны в VK Store, все желающие смогут посмотреть и примерить их в новом пространстве.

Адрес VK Store: Санкт-Петербург, Невский проспект, 28.